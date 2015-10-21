Yahoo e Google stringono un accordo su ricerca e pubblicità

Ad ottobre, la società ha raggiunto un accordo con Google che fornisce a Yahoo una maggiore flessibilità nello scegliere i suoi fornitori per i risultati di ricerca e gli annunci pubblicitari. L’offerta di Google completa i servizi di search forniti da Microsoft, che rimane un partner significativo, così come le tecnologie proprietarie di search di Yahoo e i suoi prodotti pubblicitari”.

Yahoo ha appena reso noti i risultati del terzo trimestre del 2015, che evidenziano una crescita del 6.8%. Sicuramente un risultato apprezzabile ma ancora non del tutto in linea con quelle che erano le aspettative del mercato. Tuttavia nonostante i fattori finanziari rappresentino la maggior fonte di interesse per il mercato, a solleticare la fantasia degli addetti ai lavori è invece un accordo appena siglato fra Yahoo e Google. Yahoo e Google hanno appena raggiunto un'intesa attraverso la quale, Yahoo potrà decidere se indirizzare una parte delle query di ricerca che avvengono attraverso i propri servizi verso Google. L'intesa riguarda sia i servizi di ricerca per il desktop, sia quelli per il mobile comprese le immagini. Yahoo non ha obbligo di alcuna soglia minima di traffico da inviare a Google. Contemporaneamente la società di Mountain View potrà utilizzare il traffico generato da Yahoo per mostrare le proprie campagne pubblicitarie. Nel comunicato stampa che accompagna la relazione trimestrale si legge:https://twitter.com/YahooInc/status/656577932844859392 In altre parole, Yahoo non rinnega l'accordo con Microsoft e con Bing che rimarrà fra i fornitori dei risultati di ricerca, e allo stesso modo non smantella le proprie tecnologie, piuttosto si riserva di indirizzare le query di ricerca dell'utente anche verso un terzo fornitore: Google. Le regole dell'accordo a tal proposito sono espresse molto chiaramente in un paragrafo in cui si legge:

Attraverso questo accordo appare evidente il tentativo di Yahoo di monetizzare maggiormente i propri servizi di ricerca, pur concentrado il massimo sforzo sulla produzione di contenuti editoriali. TechCrunch sull'argomento ha raccolto una dichiarazione di un rappresentate di Microsoft che ha detto: "Rimaniamo fedeli alla nostra partnership con Yahoo e continueremo a servire la maggior parte del traffico di Yahoo come indicato nella nostra estensione del contratto. Yahoo è un partner di valore e non vediamo l'ora di continuare a servire i nostri clienti pubblicitari attraverso il servizio di Bing annunci."