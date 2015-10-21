Samsung Galaxy S7 arriva a gennaio: ecco come sarà

Il Samsung Galaxy S7
dovrebbe vedere la luce già a gennaio 2016: l’indiscrezione è riportata dal sito ‘Sammobile’. Il nuovo smartphone, che continuerà il duello con iPhone
di Apple, dovrebbe rappresentare un notevole passo avanti rispetto al Samsung S6, l’attuale modello di punta della casa coreana. E non è tutto, poiché per contrastare ed eventualmente battere la ‘Mela’, Samsung sarebbe pronta ad investire molto nello streaming musicale con l’acquisizione del servizio Tidal
, attualmente di proprietà di Jay-Z. L’ennesima “dichiarazione di guerra” nei confronti di Cupertino, che da parte sua non se ne starà di certo con le mani in mano e sarebbe già al lavoro per le contromosse con il prossimo iPhone.
Stando ai rumors finiti in Rete, il nuovo Samsung Galaxy S7 avrà un corpo ancora più robusto rispetto al predecessore S6: sarà realizzato in lega di magnesio, materiale che lo renderà anche migliore al tatto. Proprio per venire incontro alle esigenze degli amanti della musica, il servizio Tidal sarà accompagnato con migliorie dal punto di vista della tecnologia audio, mentre ci sarà di sicuro un’implementazione del sistema 3D Touch, già “montato” su iPhone 6S e 6S Plus. Il chip audio, secondo gli ultimi rumors, potrebbe essere il Sabre 9018AQ2M di ESS Technology, in grado di fornire una qualità del sonoro senza precedenti grazie al supporto per i formati PCM e DSD fino a 32-bit e 384KHz.
Dalla Cina, inoltre, giungono voci relative alla fotocamera posteriore: in un primo momento si era parlato di una doppia fotocamera, mentre le ultime news confermerebbero un unico sensore da 20 Megapixel. La novità, sarebbe proprio nella qualità dello stesso sensore, che sarebbe in grado di migliorare le foto in base alla luce ambientale, andando ad influire soprattutto sugli scatti in condizioni di scarsa luminosità. Il display, dovrebbe essere da 5,2 pollici (per la versione Flat), risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), mentre il processore un Qualcomm Snapdragon 820; a corredo 4 GB di memoria Ram e 64 GB di spazio di archiviazione espansibile con Micro SD. La fotocamera anteriore sarà da 5 Megapixel, mentre il sistema operativo Android 6.0 Marshmallow
.