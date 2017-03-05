Xiaomi Mi6, debutto in primavera per il top di gamma Android?
Xiaomi Mi6, debutto primaverile in due varianti?Il dispositivo potrebbe essere inoltre presentato in tre modelli differenti, come spesso avviene con gli high-end. La prima variante base dovrebbe presentare 4 GB di memoria RAM e 32 GB di storage; si aggiunge poi una versione intermedia da 4 / 54 GB ed una premium per chi vuole confrontarsi con la potenza di Xiaomi Mi6 da subito: 6 GB RAM e 128 GB di memoria. Per quanto riguarda il comparto tecnico, Xiaomi ha preferito aspettare Qualcomm, apparentemente in ritardo nella produzione di Snapdragon 835 in abbondanza per supportare lo smartphone, piuttosto che integrare in Mi6 una versione inferiore di Snapdragon. Alcuni dei dettagli che potrebbero rendere il nuovo smartphone imperdibile potrebbero nascondersi nella risoluzione 4K, e in un comparto fotografico all'altezza: nel caso in cui i sensori utilizzati dovessero rivaleggiare veramente con Sony, potremmo aspettarci risoluzioni superiori ai 20 megapixel. Xiaomi Mi6 integrerà inoltre un eye scanner per competere con le proposte di Samsung, altra big orientale di cui si attende Galaxy S8 entro fine Marzo. Le prospettive di Xiaomi in merito al futuro sono quindi ancora in parte da scrivere, tuttavia possiamo essere certi del fatto che ci troveremo ancora davanti ad un device efficiente dal prezzo contenuto.
