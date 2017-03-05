Home Mobile Xiaomi Mi6, debutto in primavera per il top di gamma Android?

di Redazione 05/03/2017

Novità dietro l'angolo per il mondo Xiaomi, in particolare per un top di gamma Android di cui da tempo circolano indiscrezioni interessanti: Xiaomi Mi6, che aggiorna la sua probabile data di uscita al 16 aprile prossimo, unendosi così alla lunga lista di grandi nomi dell'elettronica di consumo che presenteranno i propri dispositivi di punta durante la primavera. Xiaomi Mi6 e l'ipotetica data di uscita si accompagnano ovviamente a rumor sulle caratteristiche tecniche del dispositivo, che richiamano quelle di un top di gamma al momento con pochi rivali. Si parte da un display 5,2 pollici, un chipset Snapdragon 835, ed una possibile variante di Mi6 in ceramica, ancora da confermare, ma che non sarebbe di certo un nuovo esperimento per il brand cinese. E' inoltre probabile che Xiaomi scelga di dotare il dispositivo di una fotocamera di alto valore, simile a quella utilizzata attualmente su Xperia XZ Premium di Sony, tuttavia si attendono conferme anche da questo punto di vista e per quanto riguarda il comparto imaging in generale. Xiaomi Mi6, debutto primaverile in due varianti? Il dispositivo potrebbe essere inoltre presentato in tre modelli differenti, come spesso avviene con gli high-end. La prima variante base dovrebbe presentare 4 GB di memoria RAM e 32 GB di storage; si aggiunge poi una versione intermedia da 4 / 54 GB ed una premium per chi vuole confrontarsi con la potenza di Xiaomi Mi6 da subito: 6 GB RAM e 128 GB di memoria. Per quanto riguarda il comparto tecnico, Xiaomi ha preferito aspettare Qualcomm, apparentemente in ritardo nella produzione di Snapdragon 835 in abbondanza per supportare lo smartphone, piuttosto che integrare in Mi6 una versione inferiore di Snapdragon. Alcuni dei dettagli che potrebbero rendere il nuovo smartphone imperdibile potrebbero nascondersi nella risoluzione 4K, e in un comparto fotografico all'altezza: nel caso in cui i sensori utilizzati dovessero rivaleggiare veramente con Sony, potremmo aspettarci risoluzioni superiori ai 20 megapixel. Xiaomi Mi6 integrerà inoltre un eye scanner per competere con le proposte di Samsung, altra big orientale di cui si attende Galaxy S8 entro fine Marzo. Le prospettive di Xiaomi in merito al futuro sono quindi ancora in parte da scrivere, tuttavia possiamo essere certi del fatto che ci troveremo ancora davanti ad un device efficiente dal prezzo contenuto.