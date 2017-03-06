Home Mobile Xiaomi Mi MIX 2, i primi rumor: display enorme e versione in ceramica

di Redazione 06/03/2017

Il 2016 è stato l'anno in cui ufficialmente molti nuovi concept phone e smartphone dotati di un design esclusivo sono finalmente arrivati tra le mani di utenti top, con particolari esigenze in merito al comparto multimediale e soprattutto alle capacità del display. Xiaomi non ha fatto eccezione: il suo Xiaomi Mi MIX è stato un dispositivo molto chiacchierato, grazie allo schermo 6,4 pollici contornato da una cornice estremamente sottile e un comparto hardware particolarmente potente, costituito da uno Snapdragon 821, 6 GB di RAM e un corpo in ceramica. Il brand cinese ha deciso di ritentare questa strada, cercando di portare i confini delle cornici per smartphone allo "zero assoluto". Nonostante molti produttori abbiano cercato col tempo di snellire i contorni degli smartphone per consentire all'immagine e all'usabilità di prendere piede, Xiaomi con il suo nuovo Xiaomi Mi Mix 2 vuole rompere ogni record, passando dal rapporto schermo/superficie dell'84,16% della prima generazione di Mix a numeri ancora maggiori. Xiaomi Mi Mix 2: lo schermo è tutto nel prossimo smartphone Android Xiaomi Il successore della prima generazione di Mi Mix potrebbe infatti avere un screen to body ratio del 93%, con un display esteso per la grande maggioranza del dispositivo. E come il predecessore, molto probabilmente ci troveremo davanti ad una versione in materiale ceramico. Xiaomi Mi Mix 2 potrebbe inoltre avere un sensore per impronte integrato nello schermo, una scelta che sicuramente non sorprenderebbe data l'estrema propensione di questo smartphone ad integrare design e funzioni sconosciute agli altri componenti della linea Mi, tra i quali il sistema piezoelettrico con cui è stata sostituita la capsula audio e la coordinazione tra i tasti software e la tecnologia Quick Ball per la navigazione su schermo. Mi Mix 2, nella sua variante in ceramica, proporrà una robustezza inaudita sia a livello di frame che di pulsanti, raggiungendo un livello di 8 sulla scala di Mohs, un'esclusiva per pochi smartphone. Rimane da definire l'hardware del nuovo device, e la possibile presenza di una versione con inserti in oro come già successo con la premiata edizione di Xiaomi Mi Mix 18K. Il dispositivo potrebbe arrivare nella seconda metà dell'anno, dopo il debutto di Mi6 ed in tempo per confrontarsi con buona parte dei grandi nomi del 2017. Riuscirà Xiaomi a diffondere nuovi smartphone Android dotati di cornice estremamente sottile e robustezza da vendere, accompagnate ad un hardware di fascia alta?