Xiaomi Mi MIX 2, i primi rumor: display enorme e versione in ceramica
di Redazione
06/03/2017
Xiaomi Mi Mix 2: lo schermo è tutto nel prossimo smartphone Android XiaomiIl successore della prima generazione di Mi Mix potrebbe infatti avere un screen to body ratio del 93%, con un display esteso per la grande maggioranza del dispositivo. E come il predecessore, molto probabilmente ci troveremo davanti ad una versione in materiale ceramico. Xiaomi Mi Mix 2 potrebbe inoltre avere un sensore per impronte integrato nello schermo, una scelta che sicuramente non sorprenderebbe data l'estrema propensione di questo smartphone ad integrare design e funzioni sconosciute agli altri componenti della linea Mi, tra i quali il sistema piezoelettrico con cui è stata sostituita la capsula audio e la coordinazione tra i tasti software e la tecnologia Quick Ball per la navigazione su schermo. Mi Mix 2, nella sua variante in ceramica, proporrà una robustezza inaudita sia a livello di frame che di pulsanti, raggiungendo un livello di 8 sulla scala di Mohs, un'esclusiva per pochi smartphone. Rimane da definire l'hardware del nuovo device, e la possibile presenza di una versione con inserti in oro come già successo con la premiata edizione di Xiaomi Mi Mix 18K. Il dispositivo potrebbe arrivare nella seconda metà dell'anno, dopo il debutto di Mi6 ed in tempo per confrontarsi con buona parte dei grandi nomi del 2017. Riuscirà Xiaomi a diffondere nuovi smartphone Android dotati di cornice estremamente sottile e robustezza da vendere, accompagnate ad un hardware di fascia alta?
