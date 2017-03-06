Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Facebook: le prime notizie etichettate come bufale

Redazione Avatar

di Redazione

06/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Facebook: le prime notizie etichettate come bufale
Facebook ha cominciato a segnalare agli utenti le notizie bufala, le cosiddette fake news, etichettandole in modo che siano facilmente riconoscibili. Il fact checking è stato affidato a terzi e si tratta di un primo importantissimo passo verso una scrematura massiva delle notizie che vengono pubblicate sul noto social network. Il debutto del nuovo sistema di “etichettatura” è stato tenuto a battesimo venerdì scorso in America, ma lo stesso protocollo dovrebbe essere presto esportato anche in Europa, in primis in Francia e Germania. Negli Stati Uniti, dunque, ogni notizia che viene riconosciuta falsa dal fact checking “esterno” presenta la dicitura “Disputed”, ovvero “Contestata”. L’utente che si troverà davanti il link condiviso da qualcuno sul social network, saprà dunque prima ancora di aprila che si tratti con ogni probabilità di una fake news, o quantomeno di un articolo con contenuto discutibile, o poco preciso. Dopo aver annunciato alla fine del 2016 i nuovi strumenti per limitare il fenomeno delle bufale, sfruttate ad arte da qualcuno per fare quattrini, Mark Zuckerberg è passato dunque all’azione.

Facebook e la bufala sullo smartphone di Trump

Le notizie etichettate come “contestate”, non saranno cancellate, ma gli utenti conosceranno appunto di avere davanti un link di assai dubbia natura. L’analisi avverrà oltre che tramite le segnalazioni degli utenti, anche su società di terze parti che passeranno al vaglio i link prima della convalida. La prima notizia segnalata dal social network numero uno al mondo, è stata quella pubblicata dal “The Seattle Tribune”, secondo cui alla base dei leak della Casa Bianca, ci sarebbe uno smartphone del presidente Donald Trump poco sicuro. Di fianco all’etichettatura “disputed”, ci sarà anche la spiegazione sul perché quella notizia non è da considerarsi attendibile. facebook bufala etichetta Ovviamente, coloro i quali sono chiamati ad analizzare i link, ci andranno almeno inizialmente con i piedi di piombo. Facebook, infatti, vuole evitare di etichettare notizie buone incorrendo così in errori che potrebbero dare vita anche a delle cause legali.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook: pulsante "non mi piace" in arrivo su Messenger

Articolo Successivo

Xiaomi Mi MIX 2, i primi rumor: display enorme e versione in ceramica

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

20/06/2018

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

08/06/2018

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

06/06/2018