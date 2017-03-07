Facebook: pulsante "non mi piace" in arrivo su Messenger
di Redazione
07/03/2017
Facebook sta per introdurre il pulsante “Non mi piace”, almeno sull’app Messenger. La nuova opzione dovrebbe essere aggiunta alle reazioni che il social network sta testando sulla nuova versione dell’applicazione per dispositivi mobili. Una fonte ufficiale del social network conferma la notizia al sito Tech Crunch, anche se non dà ancora la tempistica del roll out. Del resto, non è la prima volta che si parla del “Dislike” o “non mi piace” su Facebook, ma dopo alcuni test con un gruppo chiuso di utenti, la funzione non sembra aver raccolto grandissimi consensi. Il social network di Mark Zuckerberg, fa sapere un portavoce, vuole rendere le chat ancora più immediate coinvolgenti. Per questo motivo, imitando quanto già fatto da iMessage di Apple, è in fase di test una nuova reazione innestata comunque nelle icone già a disposizione, ma che verranno appositamente modificate. Nella nuova versione di Facebook Messenger, dunque, ci sarà il pollice su, corrispondente al Mi piace, la faccina che ride, quella con i gli occhi a forma di cuoricini, quella che piange e infine quella con l’espressione arrabbiata. A queste, inoltre, si affiancherà il pollice verso, che corrisponderà appunto al “non mi piace”.
Facebook: "dislike" è solo un "no"Il social network stesso spiega che la nuova opzione è da intendersi semplicemente come un “no”, visto che ormai moltissimi utenti usano Messenger per organizzare attività. Il pollice su, in queste conversazioni, viene sempre inteso come un sì, mancava sostanzialmente il no. Questa introduzione potrebbe fare da spartiacque all’introduzione del “non mi piace” anche nel News Feed. Intanto, ad un anno dall’introduzione delle reazioni nei post, sono 300 miliardi quelle generare dagli utenti, con l’icona “Love” quale più utilizzata. Ancora una volta, ha avuto ragione Zuckerberg.
Articolo Precedente
Sony Smartwatch 4, le novità alla luce di Android Wear 2.0
Articolo Successivo
Facebook: le prime notizie etichettate come bufale