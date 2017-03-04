Caricamento...

Samsung Galaxy Xcover 4, lo smartphone Android rugged per utenti sempre attivi

Redazione Avatar

di Redazione

04/03/2017

Samsung Galaxy Xcover 4, lo smartphone Android rugged per utenti sempre attivi
Novità in casa Samsung per chi apprezza gli smartphone rugged di nuova generazione con pochi compromessi: Samsung Galaxy Xcover 4 è il nuovo dispositivo Android dotato di certificazione IP68, che lo rende particolarmente resistente alle immersioni subacquee, e di conformità allo standard MIL-STD-810G, capace di portarne la resistenza agli shock oltre i normali livelli di uno smartphone classico. Nonostante l'attenzione nei riguardi di Samsung sia particolarmente concentrata sull'arrivo di Galaxy S8 a fine Marzo, previsto per l'evento Unpacked 2017, il brand trova comunque tempo e modo per portare all'attenzione del pubblico uno smartphone che si può considerare come una versione "minore" di S7 Active. La certificazione IP68 gli consente di rimanere immerso per mezz'ora a 1,5 metri di profondità, impedendo così i malfunzionamenti dovuti a pioggia o altre intemperie. La certificazione MIL-STD-810G rende però Samsung Galaxy Xcover 4 ancora più interessante: grazie alla chiusura ermetica ed alle protezioni in gomma, il dispositivo può funzionare anche dopo uno shock di caduta da 1,2 metri, e in condizioni metereologiche abbastanza proibitive (radiazione solare, temperature molto più alte o basse della media).

Samsung Galaxy Xcover 4: uno smartphone rugged valido anche per la quotidianità

Le specifiche tecniche del nuovo dispositivo, che potrà essere utilizzato anche quando si indossano guanti o altri materiali protettivi, sono inoltre abbastanza soddisfacenti per l'uso quotidiano dell'utente medio. Il device integra uno schermo con risoluzione HD da 4,99 pollici, un chipset a 1,4 GHz, 2 GB RAM, e 16 di storage, espandibili con micro SD card. Samsung Galaxy Xcover 4 ha una buona fotocamera posteriore da 13 megapixel, accompagnata da un obiettivo frontale da 5. L'unica pecca è costituita dalla batteria, sicuramente con un amperaggio basso per un dispositivo destinato all'uso estremo (2800 mAh). Nonostante ciò, troviamo un buon comparto wireless (Wi-Fi, GPS, NFC, LTE, Bluetooth), ben funzionante. L'OS installato sul dispositivo è aggiornato ad Android Nougat nella versione 7.0: lo smartphone è quindi aggiornato e pronto ad essere distribuito all'utenza a partire da aprile prossimo: ci aspettiamo ulteriori news e possibilità di altri update da parte di Samsung per la primavera in arrivo.
