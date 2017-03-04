Samsung Galaxy Xcover 4, lo smartphone Android rugged per utenti sempre attivi
di Redazione
04/03/2017
Samsung Galaxy Xcover 4: uno smartphone rugged valido anche per la quotidianitàLe specifiche tecniche del nuovo dispositivo, che potrà essere utilizzato anche quando si indossano guanti o altri materiali protettivi, sono inoltre abbastanza soddisfacenti per l'uso quotidiano dell'utente medio. Il device integra uno schermo con risoluzione HD da 4,99 pollici, un chipset a 1,4 GHz, 2 GB RAM, e 16 di storage, espandibili con micro SD card. Samsung Galaxy Xcover 4 ha una buona fotocamera posteriore da 13 megapixel, accompagnata da un obiettivo frontale da 5. L'unica pecca è costituita dalla batteria, sicuramente con un amperaggio basso per un dispositivo destinato all'uso estremo (2800 mAh). Nonostante ciò, troviamo un buon comparto wireless (Wi-Fi, GPS, NFC, LTE, Bluetooth), ben funzionante. L'OS installato sul dispositivo è aggiornato ad Android Nougat nella versione 7.0: lo smartphone è quindi aggiornato e pronto ad essere distribuito all'utenza a partire da aprile prossimo: ci aspettiamo ulteriori news e possibilità di altri update da parte di Samsung per la primavera in arrivo.
Articolo Precedente
Xiaomi Mi6, debutto in primavera per il top di gamma Android?
Articolo Successivo
Nintendo Switch è in vendita: prezzo e giochi disponibili
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020