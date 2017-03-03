Nintendo Switch è in vendita: prezzo e giochi disponibili
di Redazione
03/03/2017
Nintendo Switch è ufficialmente in vendita da oggi: finita l’attesa per coloro i quali attendevano con ansia la console che promette di rivoluzionare il mondo in cui intendiamo l’intrattenimento e i giochi. La nuova console nipponica non è strettamente legata al salotto, perché consente di portare con sé i propri giochi preferiti ovunque. Nintendo Switch, evoluzione della non propriamente fortunata Wii U, è disponibile in due colori, una interamente grigia e una con controller neon blu e neon rosso. Collegandola alla TV, si ha a disposizione una console da salotto, ma si trasforma facilmente anche in un dispositivo portatile dotato di uno schermo ad alta definizione da 6,2 pollici, con funzionalità capacitive multi-touch. I due Joy-Con si trovano ai lati del corpo centrale: quello sinistro ha anche un pulsante di cattura per catturare schermate durante il gioco, mentre quello destro ha un sensore NFC per l’interazione con le statuette amiibo, e una telecamera IR di movimento per il riconoscimento di forme e movimenti con determinati videogame.
Nintendo Switch: i giochiAssieme alla console, è stato lanciato oggi il primo gioco: The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il titolo rappresenta una sorta di omaggio ad una serie che ha fatto la storia per la casa nipponica, ma al contempo vuole essere un trampolino verso una nuova generazione di videogame. Il titolo è disponibile sia per Nintendo Switch sia per Wii U. Al contempo, è in vendita anche il party game 1-2-Switch, con ben 28 giochi che offrono una vasta scelta per l’utilizzo delle nuove funzionalità offerte soprattutto dai Joy-Con. Nei prossimi mesi, poi, arriveranno altri titoli che Nintendo ha già pronti da sfornare: il 28 aprile sarà la volta di Mario Kart 8 Deluxe, ma sempre in primavera è atteso ARMS, in estate invece toccherà a Splatoon 2, poi in autunno Fire Emblem Warriors e a Natale l’attesissimo Super Mario Odyssey. Il prezzo ufficiale della nuova console è di 329 euro, anche se alcuni store autorizzati stanno applicando qualche sconto. Si parla comunque al massimo di un taglio di 7,50 euro.
