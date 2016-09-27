Xiaomi Mi 5s in arrivo: scheda tecnica e dettagli
di Redazione
27/09/2016
Xiaomi Mi 5s: doppia fotocamera come i "top"Confermate le due fotocamere posteriori, ormai caratteristica distintiva degli smartphone top di gamma. I sensori del nuovo Xiaomi avranno una risoluzione da 16 Megapixel, mentre è prevista anche la stabilizzazione ottica a quattro assi, apertura f/1.8 e autofocus a rilevamento di fase (PDAF). Novità importante anche dal punto di vista del telaio, che è stato realizzato in ceramica. L’ultima immagine ufficiale pubblicata dall’azienda di Pechino, infine, ha confermato la presenza di un lettore di impronte ad ultrasuoni, basato sulla tecnologia Sense ID di Qualcomm. Rispetto al Mi 5, inoltre, l’evoluzione dello smartphone integrerà un sensore Force Touch sotto lo schermo e sarà disponibile in diversi “tagli” a seconda di Ram e spazio di archiviazione disponibili: rispettivamente 3/4/6 GB e 64/128/256 GB di memoria flash. La fotocamera frontale è da 8 Megapixel, è presente una porta USB Type-C, mentre la batteria è da 3.490 mAh con Quick Charge 3.0.
