Xiaomi Mi 5s in arrivo: scheda tecnica e dettagli

di Redazione 27/09/2016

Xiaomi Mi 5s: oggi è il grande giorno della presentazione del nuovo smartphone dell’azienda cinese. Da circa una settimana la società con sede a Pechino ha cominciato a svelare dettagli relativi al nuovo dispositivo con il quale è pronta ad “aggredire” il mercato, ma il conto alla rovescia è ormai terminato. Il nuovo Xiaomi Mi 5s sarà sostanzialmente un’evoluzione del Mi 5 già in commercio e presentato nel corso del Mobile World Congress di Barcellona. Secondo alcune indiscrezioni è probabile che Xiaomi annunci anche una versione Plus di questo smartphone, ma conferme ufficiali in questo senso non ce ne sono. Quel che è certo, invece, è che le anticipazioni dei benchmark AnTuTu sono state confermate dal forum ufficiale dell’azienda cinese. Si tratta del risultato ottenuto grazie al processore Snapdragon 821 e della risoluzione full HD (1920×1080 pixel) scelta per lo schermo da 5,15 pollici. Xiaomi Mi 5s: doppia fotocamera come i "top" Confermate le due fotocamere posteriori, ormai caratteristica distintiva degli smartphone top di gamma. I sensori del nuovo Xiaomi avranno una risoluzione da 16 Megapixel, mentre è prevista anche la stabilizzazione ottica a quattro assi, apertura f/1.8 e autofocus a rilevamento di fase (PDAF). Novità importante anche dal punto di vista del telaio, che è stato realizzato in ceramica. L’ultima immagine ufficiale pubblicata dall’azienda di Pechino, infine, ha confermato la presenza di un lettore di impronte ad ultrasuoni, basato sulla tecnologia Sense ID di Qualcomm. Rispetto al Mi 5, inoltre, l’evoluzione dello smartphone integrerà un sensore Force Touch sotto lo schermo e sarà disponibile in diversi “tagli” a seconda di Ram e spazio di archiviazione disponibili: rispettivamente 3/4/6 GB e 64/128/256 GB di memoria flash. La fotocamera frontale è da 8 Megapixel, è presente una porta USB Type-C, mentre la batteria è da 3.490 mAh con Quick Charge 3.0.