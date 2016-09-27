Perché le aziende B2B devono puntare sul Content Marketing
Il Content Marketing è la risorsa più utilizzata dagli utenti web per le decisioni d'acquisto. Secondo gli studi di GfK Digital Trends, il 61% degli utenti online preferisce acquistare dalle aziende che offrono contenuti informativi e 7 persone su 10 ritengono più affidabili articoli e approfondimenti piuttosto che l'advertising tradizionale, per saperne di più su un brand.
Il Content Marketing non è solo per il B2CPer molte aziende B2B, tuttavia, il Content Marketing non è ancora entrato a far parte delle leve strategiche da utilizzare nella propria comunicazione. La maggiore difficoltà sta nel comprendere come riuscire a parlare, attraverso il Content Marketing, di prodotti e servizi che apparentemente sono poco interessanti da raccontare alle possibili aziende clienti. Nel B2C è tutto più semplice, forse perchè l'oggetto della comunicazione è in genere più semplice e diretto. Eppure anche i risultati ottenuti dalle imprese B2B, che già da alcuni anni investono nel Content Marketing, sono più che positivi: secondo eMarketer.com il 43% degli addetti ai lavori marketer lo considera la miglior tecnica per la generazione di nuovi lead nel B2B e in effetti i contenuti realizzati secondo questa strategia creano un numero di contatti pari a 3 volte quelli generati dall'outbound marketing (fonte: Demand Metric). Dati come questi dimostrano che anche nel B2B è opportuno inserire il Content Marketing nelle proprie strategie per sfruttarne gli evidenti benefici. Si tratta solo di capire i corretti meccanismi e le migliori modalità.
I principali benefici del Content Marketing B2BIl segreto per utilizzare il Content Marketing nel B2B in realtà è semplice: occorre conoscere bene il proprio pubblico target, le sue abitudini, le sue esigenze, quali sono le problematiche che incontra più frequentemente. Una volta effettuata quest'analisi, è possibile definire con una certa precisione una serie di argomenti interessanti per le aziende che si desidera raggiungere, cercando di renderli disponibili al prospect dove e quando può averne bisogno. Il luogo più adatto a questo tipo di contenuti è certamente il blog aziendale. I vantaggi dell’attività di Content Marketing sono molteplici e non si esauriscono nel semplice aumento delle vendite. Ecco una breve panoramica che aiuta a capire quanto possono essere ampi i benefici derivanti dalla produzione e distribuzione di contenuti:
- Maggiore conoscenza del brand
- Fidelizzazione dei clienti più semplice
- Migliore qualità dei lead
- Più autorevolezza dell'azienda
- Maggiore coinvolgimento del target
