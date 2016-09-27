Maker Faire Rome, sperimenta la Realtà Virtuale con Mouser Electronics
di Redazione
27/09/2016
Mouser Electronics, uno tra i più importanti distributori di semiconduttori e componenti elettronici innovativi, sarà presente al padiglione 7, stand 10 di Maker Faire 2016. L'evento europeo si svolgerà nei giorni 14-16 ottobre a Roma e vedrà come ospite d’eccezione Grant Imahara, uno dei massimi esperti sui robot in America.
Mouser Electronics, viaggio in Texas grazie alla Realtà VirtualeL'obiettivo di Mouser Electronics con la sua esposizione a Maker Faire, è quello di ispirare la creatività dei giovani, con l'impiego di tecnologie rivoluzionarie. Non a caso lo stand sarà incentrato sulla Realtà Virtuale, tecnologia di recente e forte sviluppo. I visitatori dello stand potranno vivere l’esperienza di un viaggio virtuale attraverso il vasto magazzino di Mouser in Texas. Si potrà vedere in che modo i componenti vengono gestiti, imballati e spediti verso destinazioni di tutto il mondo, in sole 24 ore dall'ordine. Presso il suo stand, nella giornata di sabato 15 ottobre, Mouser ospiterà Grant Imahara, ex conduttore di MythBusters su Discovery Channel. Grant Imahara racconterà nel dettagli alcuni aspetti tecnici dietro la creazione dei progetti di ingegneria della serie "Empowering Innovation Together". I visitatori potranno scoprire maggiori informazioni sul progetto "Driverless Car", una vettura realizzata grazie a una stampante 3D.
Mouser Electronics, un concorso a premi aperto a tuttiIn occasione della Maker Faire Rome, Mouser metterà inoltre in palio anche alcuni interessanti premi tecnologici. Tra questi il premio più ambito è l'auricolare Samsung Gear VR, pensato per sperimentare la realtà virtuale con i giochi, i film e molto altro ancora. Tra gli altri premi vi sono un kit di progettazione Cypress CYALKIT o un EVM Captivate di Texas Instruments. Per vincere non è necessario visitare l'evento Maker Faire; la gara è online e aperta a tutti tramite il sito ufficiale. Mouser partecipa a Maker Faire Rome offrendo la possibilità agli espositori meno conosciuti di trasformare le loro idee in una realtà lavorativa.
