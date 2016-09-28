Home Facebook WhatsApp-Facebook: il Garante per la Privacy apre un'inchiesta

di Redazione 28/09/2016

WhatsApp-Facebook: il Garante per la Privacy ha aperto un’inchiesta per la condivisione dei dati degli utenti da parte dell’app di messaggistica con l’azienda che ne detiene la proprietà, ossia quella di Mark Zuckerberg. Da alcune settimane, infatti, WhatsApp informa i propri utenti che alcuni dati saranno condivisi con Facebook anche per questioni di marketing. In Germania, questa pratica è stata bloccata dalle autorità, che affermano come il social network avrebbe dovuto avvisare per tempo i propri utenti, mentre ciò non è accaduto. Cosa è successo nello specifico? Da qualche settimana, all’apertura di WhatsApp gli utenti hanno ricevuto un messaggio che li invitava a prendere visione delle nuove condizioni di utilizzo e che tra le altre cose informava della condivisione di alcune informazioni personali, come il numero di telefono, con Facebook. Il Garante per la Privacy ha aperto un’istruttoria "a seguito della modifica della policy effettuata da WhatsApp a fine agosto che prevede la messa a disposizione di Facebook di alcune informazioni riguardanti gli account dei singoli utenti, anche per finalità di marketing". Le due società, WhatsApp e Facebook (proprietaria dell’app) dovranno fornire al Garante tutti gli elementi del caso, ma la risposta non si è fatta attendere. Il portavoce dell’azienda che controlla l’app di messaggistica sostiene che "WhatsApp è conforme alla legge sulla protezione dei dati dell'Ue e lavoreremo con il Garante italiano nel tentativo di rispondere alle loro domande e di risolvere eventuali problemi''. Intanto, però, in Germania c’è stato lo stop, spiegato facilmente dal garante tedesco per la protezione dei dati personali Johannes Caspar: "Devono essere gli utenti a decidere se collegare i loro account con Facebook''. WhatsApp-Facebook: cosa possono fare gli utenti? Coloro i quali utilizzano WhatsApp e non ha ancora aggiornato l’applicazione accettando le nuove condizioni, basta che scelga l'opzione ''Leggi tutto'' e poi deselezioni ''Condividere le informazioni dell'account WhatsApp con Facebook''. Chi invece ha già dato il consenso, lo ha 30 giorni di tempo per revocarlo: dall’app basta andare in Impostazioni >> Account >> Condividi le informazioni del mio account.