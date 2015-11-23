Wordpress.com diventa OpenSource e passa a Javascript
di Redazione
23/11/2015
Wordpress.com l'App online utilizzata da molti milioni di utenti per gestire i propri siti basati su Wordpress ha oggi annunciato una nuova versione, totalmente riscritta da zero e basata su nuove tecnologie, ed il cui codice è disponibile su GitHub in modalità OpenSource. Si tratta di un grande passo per Automatic, la società che gestisce e produce il codice di Wordpress. Wordpress.com attraverso il quale molti utenti gestiscono una grande parte di quel 25% di siti al mondo basati su Wordpress, abbandona oggi il duo php+mysql e diventa una Single Page Application basata su Javascript. In altre parole Wordpress.com per la prima volta si basa su uno stack di codice completamente separato dal core di Wordpress e ne diventa un client basato su javascript. Ogni richiesta a Wordpress.com si traduce dunque in una serie di interrogazioni basate su API Rest e alimentate da Javascript. Non è l'unica novità per Wordpress.com, questa nuova versione, denominata Calypso è completamente OpenSource ed il codice è disponibile su https://github.com/Automattic/wp-calypso. Infine Automatic rilascia una nuova App solo per gli utenti Mac, attraverso la quale si può usare lo stesso stack di funzioni disponibili su Wordpress.com ma da Desktop. Un grande passo per Automatic che attraverso un post dedicato spiega:
"Un po' più di un anno e mezzo fa, abbiamo avuto un forte ripensensamento sulle tecnologie ed il ciclo di sviluppo che abbiamo utilizzato con Wordpress. Il nostro codice esistente e il nostro modello di sviluppo ci ha servito bene per molto tempo, ma dieci anni di compatibilità dietro le spalle iniziano ad essere un serio ostacolo per costruire il sistema moderno, veloce, e mobile-friendly che i nostri utenti si aspettano. E' come se la collaborazione fra grafici e sviluppatori non stia utilizzando tutta la sua potenzialità. Dunque ci siamo chiesti: "A cosa assomiglierebbe Wordpress.com se iniziassimo a svilupparlo oggi?" [...] Calypso, il nome in codice per questo progetto è iniziato differentemente. "Dunque Automatic che con Wordpress ha portato lo sviluppo di un sito web a disposizione anche degli utenti non esperti, rivoluzionando il mondo editoriale della rete, ha ancora voglia di innovare e Calypso è un primo passo che illustra chiaramente una nuova strada
