Asus ZenPad S 8.0 tablet da 8 pollici con Android 5.0

di Redazione

23/11/2015

Asus lancia ZenPad S 8.0, tanta memoria, schermo IPS con 2K/QXGA (1536x2048) e visualizzazioni in 4:3. Il tablet da 8 pollici di Asus è piccolo nelle dimensioni ma veloce nell'utilizzo. Asus aggiorna dunque, la sua gamma ZenPad aggiungendo questo tablet dalla dotazione tecnica piuttosto interessante. Spicanno i 4GB di memoria Ram, una rarità per un tablet di questa fascia di prezzo, ed il sistema operativo Android 5.0. Il processore è un Intel Atom Z3560 a 64 bit che unito ai 4GB di Ram dovrebbe garantire prestazioni decisamene elevate anche con App usualmente bisognose di risorse come videogame o applicazioni per la grafica. Ottimo anche il display IPS 2K/QXGA da 1536x2048 con un angolo di visualizzazione di 178 gradi e 324 ppi. Una risoluzione e una densità di pixel tale da garantire una buona resa dei dettagli delle immagini. Come sempre accade per i modelli Asus Zenpad, il tablet dispone delle tecnologie VisualMaster comprensive di Tru2Life e TruVivid che andranno ad incidere ulteriormente sulla qualità della resa a video. La tecnologia ASUS Tru2Life analizza ciascun pixel prima che venga visualizzata, e regola contrasto e nitidezza in maniera intelligente migliorandone la resa dinamica. ASUS TruVivid migliora nitidezza, luminosità e reattività al tocco, riducendo a due i sei livelli che compongono uno schermo (vetro, due livelli di adesivo ottico, due livelli di pellicola sensibile e uno strato d'aria davanti al modulo LCD). Audio di buona qualità con DTS-HD Premium Sound™ e ASUS SonicMaster completano la dotazione multimediale. Opzionalmente è possibile usare la stilo Z Stylus, che rende il tablet indicato anche per chi ne fa un uso creativo. Prezzo molto buono se rapportato alla qualità. ASUS ZenPad S 8 è disponibile in preordine sul sito ASUS eShop a un prezzo di 349,00 Euro, Iva inclusa e la disponibilità effettiva sarà a partire dal 27 Novembre. Processore: Intel® Atom™ Z3560 Quad Core, 64 bit Sistema operativo: Android 5.0 (Lollipop) Display: 8” IPS 2K QXGA (2048x1536) Corning® Gorilla® Glass 3 Fotocamere: Frontale: 5 MP, Posteriore: 8 MP Memoria: 4GB di RAM Archiviazione: 64GB SSD Connettività: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.1 Porte: 1 × USB Type C, 1 × Connettore audio 2-in-1 (Cuffia / Mic-in), 1 × lettore di schede Micro SD Batteria: 4000mAh Dimensioni: 203,2 x 134,5 x 6,6 mm Peso: 298 grammi
