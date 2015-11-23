Asus ZenPad S 8.0 tablet da 8 pollici con Android 5.0

Asus lancia ZenPad S 8.0, tanta memoria, schermo IPS con 2K/QXGA (1536x2048) e visualizzazioni in 4:3. Il tablet da 8 pollici di Asus è piccolo nelle dimensioni ma veloce nell'utilizzo.
Asus aggiorna dunque, la sua gamma ZenPad aggiungendo questo tablet dalla dotazione tecnica piuttosto interessante. Spicanno i 4GB di memoria Ram, una rarità per un tablet di questa fascia di prezzo, ed il sistema operativo Android 5.0.
Il processore è un Intel Atom Z3560 a 64 bit che unito ai 4GB di Ram dovrebbe garantire prestazioni decisamene elevate anche con App usualmente bisognose di risorse come videogame o applicazioni per la grafica.
Ottimo anche il display IPS 2K/QXGA da 1536x2048 con un angolo di visualizzazione di 178 gradi e 324 ppi. Una risoluzione e una densità di pixel tale da garantire una buona resa dei dettagli delle immagini.
Come sempre accade per i modelli Asus Zenpad, il tablet dispone delle tecnologie VisualMaster comprensive di Tru2Life e TruVivid che andranno ad incidere ulteriormente sulla qualità della resa a video.
La tecnologia ASUS Tru2Life analizza ciascun pixel prima che venga visualizzata, e regola contrasto e nitidezza in maniera intelligente migliorandone la resa dinamica.
ASUS TruVivid migliora nitidezza, luminosità e reattività al tocco, riducendo a due i sei livelli che compongono uno schermo (vetro, due livelli di adesivo ottico, due livelli di pellicola sensibile e uno strato d'aria davanti al modulo LCD).
Audio di buona qualità con DTS-HD Premium Sound™ e ASUS SonicMaster completano la dotazione multimediale.
Opzionalmente è possibile usare la stilo Z Stylus, che rende il tablet indicato anche per chi ne fa un uso creativo.
Prezzo molto buono se rapportato alla qualità. ASUS ZenPad S 8 è disponibile in preordine sul sito ASUS eShop
a un prezzo di 349,00 Euro, Iva inclusa e la disponibilità effettiva sarà a partire dal 27 Novembre.
Processore
: Intel® Atom™ Z3560 Quad Core, 64 bit
Sistema operativo
: Android 5.0 (Lollipop)
Display
: 8” IPS 2K QXGA (2048x1536) Corning® Gorilla® Glass 3
Fotocamere
: Frontale: 5 MP, Posteriore: 8 MP
Memoria
: 4GB di RAM
Archiviazione
: 64GB SSD
Connettività
: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.1
Porte
: 1 × USB Type C, 1 × Connettore audio 2-in-1 (Cuffia / Mic-in), 1 × lettore di schede Micro SD
Batteria
: 4000mAh
Dimensioni
: 203,2 x 134,5 x 6,6 mm
Peso
: 298 grammi