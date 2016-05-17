Home Gadget e Curiosità Withings Go, un activity tracker compatto con tecnologia e-ink

Withings Go, un activity tracker compatto con tecnologia e-ink

di Redazione 17/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo l'acquisizione da parte del colosso finlandese Nokia, si prospettano tempi molto interessanti per Withings, la società che ha rivelato recentemente Withings Go, un piccolo e pratico activity tracker dedicato soprattutto ad un pubblico sportivo e giovanile. Colorato, semplice e minimale nelle sue forme, il nuovo smartwatch della casa francese può essere personalizzato al massimo nel momento in cui lo indossiamo, scegliendo un cinturino colorato, generalmente in silicone, in grado di fissarlo saldamente al polso per consentirci di metterci subito "in moto" e iniziare la nostra attività fisica quotidiana. Tra i vantaggi principali del nuovo Withings Go troviamo senz'altro un uso intelligente della tecnologia always-on, che ci evita di dover ricontrollare meccanicamente il device in cerca di nuove notifiche o per sfogliare i risultati ottenuti nell'activity tracking. Ciò è reso possibile senza un grande dispendio energetico grazie alla presenza di un display e-ink, che ha già trovato la propria fortuna sui più popolari e-reader. II raggiungimento dei nostri obiettivi giornalieri è inoltre certificato da un completamento di un piccolo grafico circolare mostrato sullo schermo, in cui vengono mostrate delle tacche nere ad indicare la progressione nell'allenamento ed una stella cerchiata qualora riuscissimo a completare con successo il nostro programma quotidiano. Withings Go: autonomia al massimo grazie alla tecnologia e-ink Cosa può fare quindi concretamente un activity tracker di piccole dimensioni e senza troppe pretese? Withings Go riesce comunque a sorprendere nonostante le apparenze, offrendoci tracciamento di distanze percorse durante la corsa o in piscina, oppure il monitoraggio della qualità del nostro riposo notturno. Non dobbiamo inoltre temere consumi energetici troppo alti: sebbene il device si affidi ancora alle classiche batterie a pulsante CR2032, lo schermo e-ink provvede a farci risparmiare tanta energia, consentendo allo smartwatch di rimanere acceso per ben 8 mesi, come certificato dalla società. Il device è venduto sullo store ufficiale di Withings, e a quanto pare si tratta di un'idea particolarmente giovanile e trendy se si è alla ricerca di un regalo, per se stessi o altri, che riesca a coniugare design casual con le principali funzioni richieste ad un activity tracker classico.