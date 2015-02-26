Caricamento...

WhatsApp sul Desktop anche con Firefox ed Opera

Redazione Avatar

di Redazione

26/02/2015

Nel mese di Gennaio WhatsApp era arrivato sui computer e sui notebook oltre che sullo smartphone, consentendo agli utenti di scambiare messaggi attraverso la nota piattaforma anche senza avere il telefono a portata di mano, ma comodamente seduti alla propria postazione di lavoro attraverso un normale browser web. Unica limitazione alla piattaforma web di WhatsApp era legata alla disponibilità sul solo browser Chrome. Oggi WhatsApp ha annunciato che la popolare piattaforma di messaggistica è utilizzabile sul Web anche attraverso Firefox e Opera. L'utilizzo è molto semplice, è sufficiente collegarsi a https://web.whatsapp.com/, avviare WhatsApp sul cellulare e scansionare, attraverso l'apposita funzione, il codice a barre che compare sullo schermo del browser. Una volta effettuata questa operazione WhatsApp per cellulare e WhatsApp per il Web saranno sincronizzati e potrete utilizzare l'una o l'altra piattaforma a vostro piacimento per inviare e ricevere messaggi. Brutta notizia per i proprietari di iPhone invece che non dispone ancora della possibilità di scansionare il codice a barre, per cui non possono ancora utilizzare la piattaforma Web di WhatsApp.
Redazione

