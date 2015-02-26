Cognitoys rivoluziona il mondo degli smart toys
di Redazione
26/02/2015
Qual è la velocità della luce? Quanto è lontana la luna? Se vi siete trovati davanti a domande del genere e avete dovuto fare i vaghi con i vostri figli o cambiare repentinamente discorso, cari genitori, niente panico! Elemental Path ha pensato per voi, ma soprattutto per i vostri bimbi, Cognitoys, i giocattoli dotati di intelligenza artificiale, capaci di rispondere anche a interrogativi come questi, sfruttando una nuova tecnologia che gli permette di interagire dialogando con loro. I Cognitoys sono degli smart toys connessi ad internet in grado di ascoltare e parlare, fanno domande e si evolvono imparando e crescendo con i più piccoli. L’idea è presentata sotto forma di dinosauro, morbido e tondo, simile ad un peluche. Definirlo giocattolo è pressoché riduttivo. Dotati di linguaggio, infatti, questi simpatici animaletti preistorici riescono a dare risposte adeguate all’età del bambino, raccontano storie e sono capaci di scherzare. Non solo, lo sviluppo della personalità dei Cognitoys è strettamente legata all’interazione con il suo proprietario, grazie all’integrazione con Watson, il Cognitive Computing Engine di IBM. Un metodo educativo alternativo che permette di apprendere in modo divertente la matematica, il vocabolario o l’ortografia. Man mano che il bambino impara, il gioco si fa più duro e impegnativo. Ciascun genitore, però, potrà osservare e monitorare i progressi del proprio figlio e gestirne i contenuti attraverso un portale web a loro dedicato. Basta premere sulla pancia del dinosauro e la conversazione ha inizio. Tamagotchi, Furby, Taima o Pleo saranno solo un ricordo, addio vecchio Sapientino e a mai più caro e buon Grillo Parlante. Il gadget, da meno di un mese su Kickstarter, ha già raggiunto il suo goal a tre zeri. Per portarvi casa un dinosauro parlante in anteprima ordinandolo su kickstarter dovrete spendere dovrete spendere almeno 89$. Raggiungerà invece gli scaffali dei negozi a Novembre e dunque sarà messo alla dura prova dei più piccoli, vedremo quanto sarà apprezzato, di sicuro non dirà mai “Non ricevo, riprova e controlla!”.
