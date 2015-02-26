Fare il bucato tutelando l'ambiente è possibile: Crystal Wash 2.0
di Redazione
26/02/2015
Crystal Wash è un rivoluzionario detergente per lavatrici, che sfrutta le proprietà chimiche delle bioceramiche per igienizzare a fondo e senza provocare danni all'ambiente. Il nuovo metodo consente di fare il bucato in maniera più semplice ed efficiente, senza sprechi, grazie ad alcune particolari caratteristiche. Le bioceramiche impiegate, infatti, sono dei minerali che hanno proprietà antiossidanti e antibatteriche. Agiscono sulle molecole dell’acqua mantenendo il ph ad un livello di 8.5 e grazie all’acqua ossigenata che viene creata, ogni forma di batteri è eliminata senza alcun impatto sull’ambiente. Le funzioni sono le stesse dei normali detersivi che siamo abituati ad utilizzare. La differenza è che essendo prive di profumi e additivi chimici sono meno aggressive sui tessuti, garantendo quindi un effetto delicato sulla pelle. A trarne vantaggio non siamo solo noi e le nostre tasche, visto che si possono effettuare fino a 1000 lavaggi per volta, ma anche l’ambiente che viviamo e respiriamo. Crystal wash, infatti, riduce le emissioni di anidride carbonica, che non serve ricordarlo, aumenta l’effetto serra, contribuendo al riscaldamento del nostro pianeta. La cosa ulteriormente sbalorditiva è che per essere ricaricata è sufficiente esporre Crystal Wash al sole per un pomeriggio intero, operazione che deve essere fatta in media ogni trenta giorni. Per quanto semplice è tuttavia difficile ricordarsene, non essendo un’attività quotidiana, ma possiamo stare tranquilli dato un micro controller con funzionalità bluetooth al suo interno permetterà agli utenti di essere avvisati quando sarà il momento. Direttamente sullo smartphone si riceveranno avvisi di ricarica e non solo. Sapremo quando il lavaggio è terminato, monitorando il suo andamento, un contatore ci aggiornerà sul numero di carichi rimasti a disposizione, così da avere il tempo per un nuovo ordine. Due sono stati i prototipi messi a punto prima di arrivare al design finale di Crystal Wash, che adesso potrà essere realizzato e perfezionato viste le cifre raggiunte su Kickstarter. Dovremo aspettare novembre per sperimentarlo. Nel frattempo per chi voglia diventare un laundrynist è possibile prenotare Crystal Wash al prezzo di 50,00 $ invece di 59,00 $. Pigri adesso non avrete più scuse!
Articolo Precedente
Cognitoys rivoluziona il mondo degli smart toys
Articolo Successivo
La Formula E pensa alla prossima stagione. Otto team già ai nastri