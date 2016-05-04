Come il web sta cambiando il nostro modo di fare shopping
di Redazione
04/05/2016
Come sarebbe il mondo attuale senza l'invenzione di Internet? Una domanda che possiamo anche porci ma che, fortunatamente, non necessita di alcuna risposta: Internet c'è, e non abbiamo alcun bisogno di tornare a immaginarci prima della sua comparsa sui nostri Pc. Anche perché sarebbe davvero difficile, se non impossibile, tornare indietro ad un'epoca in cui gli acquisti esigevano sessioni di shopping interminabili, spese folli e crociere in auto in mezzo all'oceano del traffico per raggiungere il centro ed i suoi negozi. L'esplosione degli e-commerce in Italia ha infatti avuto un effetto non modificabile: ha cambiato i nostri modi di comportarci, le nostre abitudini e tutta una serie di operazioni divenute semplicissime da svolgere da casa.
Fra tecnologia e Social: la moda diventa condivisioneLa tecnologia ha rivoluzionato il modo di concepire la moda, soprattutto da parte dei consumatori. Oggi, infatti, è possibile creare il proprio stile saccheggiando questo o quell'e-commerce, senza per questo perdersi fra scaffali o negozi. Come? Potendo contare su portali come It.Fastyle.com: un aggregatore di moda che funziona come una vera e propria bussola, e che permette di acquistare capi dei brand più famosi usufruendo delle numerose offerte di abbigliamento disponibili. Il tutto filtrando le nostre scelte con vari filtri, dal colore alla taglia al modello, oltre al fatto che permette di abbinare i diversi capi fra di loro, creando degli outfit personalizzati, e condividerli sui social prima di acquistarli. Ed eccoci ad un secondo aspetto rilevante: il desiderio non solo di creare uno stile, ma di condividerlo sui Social Network. Pur essendo sempre stata un oggetto di pubblica condivisione, la moda ha trasferito questo modo di pensare dalle strade al web, permettendo anche di venir notati da brand alla ricerca di nuovi talenti.
Una moda in continuo movimentoVi ricordate prima come funzionava? Notavate un certo capo di abbigliamento su una rivista, o in televisione, e poi vi lanciavate alla disperata ricerca per negozi: trovare un ago nel pagliaio era decisamente più semplice. Oggi la dinamicità è ancora al centro del mondo della moda, ma stavolta è lei a gravitare intorno a voi, raggiungendovi sempre e comunque. Come? Grazie agli Smartphone: dovunque voi siate, in treno o al bar, potrete sempre accedere al web e acquistare in tutta comodità ciò che più vi aggrada.
Ed il prezzo non è un problemaIn tutto questo, sarebbe lecito pensare che la comodità abbia un prezzo da pagare. Ed invece no, dato che fare shopping sul web significa anche risparmiare tanti soldi. Senza per questo sacrificare la qualità e, ovviamente, la presenza dei marchi più famosi nel mondo della moda. Il motivo è che gli e-commerce, non dovendo pagare le spese di gestione di negozi fisici, possono anche permettersi di venirvi incontro.
Dal web alla strada e viceversaIl web ha anche lanciato due modi di vivere lo shopping simili, ma diametralmente opposti: lo Showrooming ed il ROPO. Nel primo caso, i clienti prima di acquistare in negozio si informano sui prodotti attraverso lo Smartphone, così da essere certi della bontà dell'acquisto. Nel secondo caso, invece, la fase informativa sul web avviene prima del viaggio fisico.
Articolo Precedente
Blocco WhatsApp in Brasile, Zuckerberg furioso fomenta la lotta
Articolo Successivo
Pre-Touch: Microsoft lavora per "anticipare" il tocco