Pre-Touch: Microsoft lavora per "anticipare" il tocco
di Redazione
04/05/2016
Pre-Touch e Air Command: similitudini e differenzeLa tecnologia Air Command, però, riconosce solo i comandi del pennino, mentre il Pre-Touch di Microsoft sarà in grado di percepire il movimento delle dita davanti allo schermo prima di toccarlo. In questo modo, ad esempio, un dispositivo potrebbe mostrare i comandi da un lato o dall’altro, a seconda della mano che lo impugna, mentre un player video potrebbe mostrare i vari tasti appena si avvicina un dito allo schermo. A differenze del Force Touch, che dunque “misura” la forza della pressione, il Pre-Touch si concentra sulla distanza tra il dito e lo schermo. I ricercatori Microsoft spiegano essi stessi il progetto in un video pubblicato su YouTube corredato dal seguente testo:
"Una nuova ricerca utilizza la capacità di un telefono cellulare di percepire come si sta impugnando il dispositivo, così come quando e dove le dita si avvicinano ad esso, per adattare l'interfaccia al volo."https://www.youtube.com/watch?v=fiZkEYLXctE
