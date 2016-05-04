Home Gadget e Curiosità LG Watch Urbane 2: l'arrivo dello smartwatch LG in Italia

di Redazione 04/05/2016

Il wearable LG Watch Urbane 2 non ha avuto, nella sua seconda incarnazione, una storia fortunata: tra i primi smartwatch basati su Android Wear ad avere in dotazioneuna connettività LTE, il device è stato ritirato dal mercato entro pochi giorni dall'uscita, in seguito al riscontro di quelli che LG ha definito "problemi di qualità", evidentemente facendo riferimento ad un difetto di fabbrica piuttosto incisivo. La situazione è però cambiata in seguito, nonostante la maggior parte dell'utenza avesse dato per scontata la fine di LG Watch Urbane 2, che si prevedeva sarebbe stato sostituito dalla terza generazione dello smartwatch coreano. La casa produttrice ha infatti sorpreso tutti rilanciando il wearable, che al momento è già disponibile per l'acquisto con il suo comparto hardware rimesso a nuovo, ed un design di classe capace di riunire il meglio dello stile urban, come suggerito dal nome, e l'eleganza di un orologio digitale più sobrio. LG Watch Urbane 2: specifiche tecniche e disponibilità in Italia LG Watch Urbane 2, per chi volesse dati più specifici in merito all'hardware che porta a bordo, integra un chipset Qualcomm Snapdragon 400, processore mobile dual core che ha saputo dare vita, oltre ai wearables, anche a dispositivi smartphone molto apprezzati dal pubblico, tra cui HTC One Mini e Samsung Galaxy S4 Mini; assieme a 768 Megabyte in termini di RAM, cifra che assicura al device un'autonomia interessante nei confronti della maggior parte delle applicazioni. Per quanto riguarda il display, ci troviamo invece in presenza di un buon P-OLED screen, che senza particolari compromessi ci offrirà quanto l'OS Android Wear 1.3 è in grado di proporre, tra cui le Interactive Watch Faces e la possibilità di reperire informazioni relative alle app senza necessariamente aprirle. Il nuovo LG Watch di seconda generazione sarà inoltre disponibile per la spedizione in Italia a partire dal 6 Maggio, se avremo cura di ordinarlo a partire da oggi tramite shop online come ePrice, tra i primi a proporre l'arrivo nel nostro paese di un wearable alla ricerca di riscossa.