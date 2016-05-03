Home Apple Apple Watch 2, arrivo previsto per l'estate?

di Redazione 03/05/2016

E' finalmente giunta l'ora della presentazione di Apple Watch 2? Sono in tanti gli utenti Apple e gli appassionati di wearables in generale ad attendere le nuove specifiche tecniche e i punti di forza del nuovo smartwatch "made in Cupertino", che potrebbe addirittura, secondo alcuni analisti, modificare i rapporti di forza esistenti con l'ecosistema iPhone, arrivando addirittura in un prossimo futuro a sostituirne alcune funzioni. Le ultime indiscrezioni in merito ad Apple Watch 2 danno per plausibile una presentazione ufficiale presso il WWDC 2016, che quest'anno avverrà a metà Giugno direttamente a San Francisco, location spesso scelta dai maggiori player dell'informatica e dell'elettronica di consumo per rivelare le ultime importanti news in merito ai dispositivi in arrivo. Assieme alle classiche funzioni tipiche della maggioranza degli smartwatch, tra cui la lettura di mail e notifiche in tempo reale, programmazione della propria agenda e feature in grado di rilevare alcuni nostri parametri di salute, cosa c'è veramente da aspettarsi, dal nuovo Apple Watch 2? Apple Watch 2: anticipazioni e news su nuove funzioni Il nuovo device smart della Mela, seguendo un trend giustamente diffuso negli ultimi tempi, presenterà un display più sottile, permettendo l'inserimento di una batteria più capiente risparmiando spazio sulle dimensioni dell'hardware interno. Apple Watch 2 potrebbe anche promettere feature finora prerogativa degli smartphone, ovvero l'invio di SMS e la possibilità di rispondere alle chiamate in entrata; tenendo anche in considerazione il fatto che Apple desidera da tempo introdurre la connettività 4G LTE su un dispositivo da polso, upgrade che potrebbe concretizzarsi a breve se le aspettative per il mondo smartwatch della Mela continueranno ad essere elevate. I problemi logistici e di progettazione per questi ambiziosi obiettivi sembrano comunque essere difficili da implementare nel breve termine, in quanto gli aggiornamenti proposti comportano un consumo energetico non indifferente: una riprogettazione del chipset e un'ottimizzazione della trasmissione dati sembrano quindi essere obbligatorie prima che Apple Watch possa trasformarsi in un dispositivo in grado di competere con iPhone. La casa di Cupertino è comunque solita sorprenderci nelle maniere più impensate, perciò potremo aspettarci, per Giugno, interessanti novità tra cui l'apertura al modello delle app native, di cui è stato richiesto lo sviluppo dalla major: il futuro dei wearables Apple è, fortunatamente, ancora tutto da scrivere.