Home Gadget e Curiosità Sony SmartBand 2 update: nuove funzioni in arrivo!

Sony SmartBand 2 update: nuove funzioni in arrivo!

di Redazione 02/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' passato del tempo dall'arrivo di Sony Smartband 2 anche in Italia, il cardiofrequenzimetro smart con funzioni di activity tracker che si è proposto come scelta supplementare rispetto ad alternative altrettanto valide tra cui i wearable della linea FitBit. Durante questi mesi, a partire dallo scorso Settembre, gli update a favore del dispositivo della casa giapponese non sono stati poi molti; situazione a cui Sony ha pensato di sopperire fornendo un aggiornamento firmware di grande interesse. L'update in questione prevede innanzitutto l'arrivo di una nuova funzione, che fornirà uno stimolo in più per muoversi anche a chi ha qualche difficoltà a fare attività fisica costante, informandoci direttamente del nostro stato di salute generale, che possiamo riportare a livelli accettabili semplicemente seguendo le istruzioni fornite dal nostro nuovo device da polso. Sony Smartband 2: un compagno inseparabile per la salute E' proprio partendo da questo aspetto che Sony Smartband 2 riesce a trovare nuovo slancio, inserendo la funzione Get Moving (che in italiano potremmo tradurre come "Alzati e fai movimento"), un utile promemoria virtuale capace di ricordarci quali sono i momenti più opportuni della giornata per fare attività fisica, monitorando la nostra frequenza cardiaca ed i livelli generali di stress a cui stiamo facendo fronte in tempo reale: quando uno di questi parametri eccederà la soglia, la nostra fedele smartband provvederà ad avvertirci, suggerendoci di fare un po' di movimento in casa o fuori. A queste interessanti funzioni si aggiungono, a bordo del nuovo firmware, anche update minori ma comunque importanti, tra cui la possibilità di fornire ad altre app third-party i dati rilevati dal sensore per il battito cardiaco; assieme ad un selettore di intensità per calibrare la vibrazione del device e soprattutto una funzione di power saving, detta "STAMINA", che si auto-attiverà nel momento in cui il livello di carica energetica sarà sulla soglia critica, permettendoci di continuare a usare in completa autonomia la nostra smartband Sony per diversi altri minuti.