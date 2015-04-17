Home Internet Vodafone Wi-Fi condiviso in tutta Italia

di Redazione 17/04/2015

Vodafone lancia un nuovo servizio che mira a creare la più grande rete nazionale di Hot-Spot gratuiti condivisi in Italia. Sono previsti circa 1.000.000 di Hot Spot in Italia e circa 14.000.000 nel mondo. Il servizio si chiamerà Vodafone Wi-Fi Community e sarà erogato in collaborazione nel mondo con "Fon" che già da diversi anni è impegnata nella creazione di una rete basata sulla condivisione della banda wi-fi. Lo scopo di Vodafone Wi-Fi Community è quello di consentire a tutti gli utenti Vodafone sparsi in Italia e nel mondo di poter accedere gratuitamente alla rete Internet anche lontani dalla propria casa o in assenza di una connessione a portata di mano. Gli Smartphone, i tablet e gli altri device Mobile si collegheranno al primo Hot-Spot Wi-Fi disponibile e sfrutteranno la banda messa a disposizione. Il prezzo da pagare per poter usufruire di questo servizio è quello di concedere una parte della banda della propria adsl a chiunque si trovi nei paraggi e ne voglia fare uso. In pratica un Wi-Fi sharing dove ciascuno dei partecipanti al servizio mette a disposizione le proprie risorse ed in cambio acquisisce il diritto di usufruire di quelle degli altri. Per poter accedere al servizio è sufficiente essere utenti Vodafone della rete fissa, disporre della Vodafone Station e registrarsi alla VodaFone Wi-Fi Community (http://www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/Per-i-gia-Clienti/wifi-community). La registrazione è totalmente gratuita. Una volta iscritti al servizio, si possono ricercare gli Hot Spot più vicini attraverso l'App Station che già è disponibile per tutti gli utenti di VodaFone Station. Una volta inseriti username e password il dispositivo si connetterà in automatico ogni volta che si troverà nelle vicinanze di un Hot Spot VodaFone disponibile. VodaFone sostiene che per gli utenti che mettono a disposizione parte della propria banda non ci saranno comunque rallentamenti grazie ad un meccanismo di prioritizzazione delle richieste che darà sempre precedenza alla navigazione per il proprietario dell'Hot Spot. La sicurezza verrà garantita poiché a ciascun Hot Spot verrà associata una sottorete indipendente da quella primaria che potrà far connettere contemporaneamente un massimo di 3 dispositivi. Per coloro i quali avendo provato il servizio volessero disattivarlo è sempre possibile attraverso il menu dell'App Station al prezzo di perdere l'accesso ai restanti Hot Spot sparsi in Italia e nel mondo