Droplet il tasto che ti ricorda le cose
di Redazione
17/04/2015
Droplet è un pulsante intelligente con bluetooth integrato, che può essere apposto su qualsiasi superficie, come promemoria per tenere traccia di diverse attività ed evitare, così, di lasciarle in sospeso o addirittura dimenticarle. Droplet segue in parte il funzionamento del Dash button di Amazon, ma aggiunge alle caratteristiche di “Ordine con un click” anche la possibilità di configurare nuove azioni e messaggi personalizzati. Come il nome stesso lo suggerisce, Droplet ha la forma di una piccola goccia, perché nell’idea originaria dei suo ideatori doveva servire come memorandum per ricordare di assumere farmaci o integratori, visto che sono molte le persone che pur impostando degli avvisi sullo smartphone, respingono la notifica e finiscono per non prendere le medicine. Indagando le abitudini e le esperienze della gente, il team si è reso conto che i campi di applicazione potevano essere molti di più. Per questo motivo oltre a mettere Droplet su un flacone di pillole o su un inalatore, visto che le dimensioni lo consentono, lo si può posizionare anche sul contenitore del caffè per tenere traccia di quante tazze al giorno se ne bevono, accanto alle scarpe da corsa per registrare l’attività fisica compiuta, o ancora sull’aspirapolvere, sul detersivo dei piatti o sul cesto della biancheria per ricordarsi di fare le faccende domestiche e controllare se sono state finite o rimaste incompiute. È utile anche a lavoro se, ad esempio, si vuole registrare quante volte un determinato cliente è stato contattato o per conteggiare il numero di ore impiegate in una determinata attività o impostato per inviare un messaggio e avvisare a casa quando si sta lasciando l’ufficio per rientrare. Droplet può essere configurato per avvisare la persona giusta se un impegno è stato rispettato o meno impostando l’invio di un messaggio ad hoc per avvertirla. È questo il caso di nonni e persone anziane che premendo Droplet possono inviare ai familiari l’informazione preimpostata che le medicine sono state prese e che i farmaci e qualsiasi altra cosa è terminata e deve essere acquistata. A proposito di rifornimenti, Droplet può anche essere utilizzato per ordinare prodotti online toccando Droplet quando l’ultimo pezzo è terminato. Droplet tiene traccia delle attività e degli obiettivi, basta semplicemente fissarlo sull’oggetto e premere una volta completata l’operazione. Le notifiche poi, possono essere personalizzate grazie all’App Droplet che oltre consentire di impostare come e quando fare scattare gli avvisi, registra l’andamento delle attività e raccoglie le tendenze quotidiane e gli eventuali progressi, che possono anche essere condivisi con i contatti. Ogni pulsante rappresenta una connessione fisica ad Internet per cui può essere usato davvero per un’infinità di scopi. L'installazione è un gioco da ragazzi. Basta collegare l'hub con cui Droplet si accompagna, in grado di gestire tutti i pulsanti nel raggio di 30m e scaricare l'App. Si può accedere alle impostazioni e ai dati di monitoraggio da qualsiasi dispositivo e non temere per la riservatezza dei dati, perchè che le informazioni saranno memorizzate in modo sicuro nei server cloud. Droplet è da pochi giorni su Kickstarter con l'obiettivo di raggiungere 80 mila $ e la raccolta fondi è già a buon punto. Il prezzo è di 39$ se si sceglie di preordinare il pacchetto base composto da un Droplet e l'hub smart.
