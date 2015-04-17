Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma tastiera per chi ama giocare

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma tastiera per chi ama giocare
Razer annuncia la la disponibilità della tastiera BlackWidow Tournament Edition Chroma, espressamente pensata per chi ama giocare. Razer è un marchio conosciuto per le sue tastiere di gioco particolarmente innovative e questa Tournament Edition Chroma appartenente alla storica serie BlackWidow non tradisce le aspettative. Una dotazione di 16,8 milioni di colori personalizzabili, cavo USB scollegabile e infinite possibilità di personalizzazione costituiscono il valore aggiunto per un oggetto che già si fa apprezzare per lo spessore minimale e la compattezza. I videogicoatori possono definire le proprie zone chiave, personalizzare gli oggetti luminosi e aggiungere molteplici livelli in ogni zona grazie all'ausilio di Razer Synapse. Per coloro che sanno quanto sia importante, durante le proprie sessioni di gioco, una tastiera che abbia tempi di reazione eccezionali e un feedback tattile accurato, è possibile utilizzare i Razer™ Mechanical Switch con punti di reset e attuazione ottimizzati in modo da garantire tempi di reazione adeguati. Ogni Razer Mechanical Switch è testato per durare fino ad oltre 60 milioni di battute. BlackWidow Tournament Edition Chroma sarà disponibile a partire dal 16 aprile, 2015 presso partner selezionati oppure attraverso lo store di Razer
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iRobotRLM il robot tagliaerba

Articolo Successivo

Droplet il tasto che ti ricorda le cose

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022