Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma tastiera per chi ama giocare
di Redazione
17/04/2015
Razer annuncia la la disponibilità della tastiera BlackWidow Tournament Edition Chroma, espressamente pensata per chi ama giocare. Razer è un marchio conosciuto per le sue tastiere di gioco particolarmente innovative e questa Tournament Edition Chroma appartenente alla storica serie BlackWidow non tradisce le aspettative. Una dotazione di 16,8 milioni di colori personalizzabili, cavo USB scollegabile e infinite possibilità di personalizzazione costituiscono il valore aggiunto per un oggetto che già si fa apprezzare per lo spessore minimale e la compattezza. I videogicoatori possono definire le proprie zone chiave, personalizzare gli oggetti luminosi e aggiungere molteplici livelli in ogni zona grazie all'ausilio di Razer Synapse. Per coloro che sanno quanto sia importante, durante le proprie sessioni di gioco, una tastiera che abbia tempi di reazione eccezionali e un feedback tattile accurato, è possibile utilizzare i Razer™ Mechanical Switch con punti di reset e attuazione ottimizzati in modo da garantire tempi di reazione adeguati. Ogni Razer Mechanical Switch è testato per durare fino ad oltre 60 milioni di battute. BlackWidow Tournament Edition Chroma sarà disponibile a partire dal 16 aprile, 2015 presso partner selezionati oppure attraverso lo store di Razer
Articolo Precedente
iRobotRLM il robot tagliaerba
Articolo Successivo
Droplet il tasto che ti ricorda le cose