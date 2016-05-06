Home Videogame Uncharted 4 - La fine di un Ladro sbarca su PS4: attesa finita

Uncharted 4 - La fine di un Ladro sbarca su PS4: attesa finita

di Redazione 06/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Uncharted 4: La Fine di un Ladro sbarca su PlayStation 4 facendo terminare un’attesa quasi spasmodica da parte di tanti videogamer. A nove anni esatti dal lancio del primo capitolo della saga, dunque, arriva il quarto capitolo di un videogame che a suo modo ha fatto la storia della console Sony, passando anche attraverso una collection “riveduta e corretta”. Chiunque abbia posseduto o possegga una PlayStation, sarà venuto a conoscenza in maniera diretta o indiretta delle avventure di Nathan Drake, il protagonista della saga. Uncharted 4, in ogni caso, ha la caratteristica peculiare di poter essere fruito anche da chi non ha mai avuto a che fare con i precedenti capitoli della saga. Si presenta, insomma, come un videogame a sé stante, ma chiaramente chi conosce i capitoli precedenti potrà meglio capire alcune sfaccettature dei personaggi coinvolti nella narrazione. Oltre a Nathan Drake, infatti, sono arcinote le “imprese” dei vari Victor Sullivan, Elena Fisher e altri personaggi secondari di questa serie che per certi versi è stata accostata alle gesta di Indiana Jones. Uncharted 4: i novellini sono cresciuti Nello specifico, il quarto capitolo di Uncharted prende il nome di “La fine di un ladro” poiché va ad occuparsi di un arco temporale molto ampio e che si concentra sul rapporto tra Nathan Drake e il fratello Sam, le prime avventure di esploratori e poi quello che ne è conseguito in futuro. La narrazione si prende inevitabilmente delle pause tramite esplorazioni, puzzle e dialoghi che rendono l’opera davvero un gioco “completo”, in grado di ammaliare anche coloro i quali non sono proprio amanti del genere. Insomma, la storia è interessante e non stanca con il trascorrere delle missioni, tenendo conto quelli che sono i due capisaldi del gioco: il fattore esplorativo e la carica emozionale che scaturisce dal coinvolgimento nelle avventure del protagonista e dei suoi comprimari. https://www.youtube.com/watch?v=5KIewyQdSAM