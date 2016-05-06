Nandida.com punta alla total customer experience
Il mercato del web ed in maniera specifica quella dell'ecommerce è sempre in fermento ed in mutamento, in poco più di 10 Anni si sono visti diversi modelli di business che hanno caratterizzato questo settore che continua a registrare crescite a doppia cifra sia in Italia che nel resto del Mondo, si è passati dalla vendita quasi esclusiva mediante il marketplace di Ebay fino ad arrivare a d oggi dove il sito proprietario è il focus di ogni azienda che intende affacciarsi sul web. Questa è la filosofia adottata da Nandida.com il noto portale Ecommerce dedicato alla rivendita di prodotti moda, beauty e tanto altro, in appena 2 Anni di vita il sito riesce ad ottenere risultati positivi sia in termini di crescita di visite che di fatturato, per il team il primo aspetto chiave per creare un ecommerce di successo è quello di creare un servizio customer oriented al 100%, il fatturato è una diretta conseguenza delle politiche di soddisfazione del cliente, quindi una logistica efficace, un servizio clienti sia scritto a mezzo mail che telefonico mediante un numero verde ed infine il giusto prezzo per ricevere il prodotto desiderato direttamente a casa. Curare nel dettaglio i vari step di sviluppo di un progetto online è la cosa fondamentale che permette di ottimizzare e snellire i processi, nonostante il mix di prodotti molto variegato (orologi uomo , profumi , accessori cucina) il team di Nandida.com riesce a gestire il tutto in maniera fluida, il che consente di arrivare fino alla consegna nei tempi previsti se non in anticipo. Altro aspetto chiave che ha contribuito alla crescita del portale Nandida.com è stata la politica delle tariffe di spedizione, gli utenti desiderano chiarezza, quindi una unica tariffa di spedizione da 4,90 euro per tutti i prodotti e spedizione gratuita superata la soglia dei 49,90 euro, senza segmentazioni o tariffe in base al peso o volume. Trasparenza, semplicità e customer experience il mix giusto per ottenere risultati e per fidelizzare il cliente senza utilizzare strategie di marketing fuorvianti che si rifletto solo in maniera negativo con il passare del tempo.
