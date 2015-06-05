Una Xbox One con HD da 1TB compare su Amazon

"Stiamo preparando ogni cosa per un entusiasmante E3 dove mostreremo più giochi e novità. Non abbiamo niente da condividere al momento"

Una Xbox One con un HD da 1TB è apparsa oggi su Amazon. Allo stato attuale, la pagina che sembrava essere un segnaposto per una prossima versione di Xbox One è stata rimossa, ma non prima che alcuni utenti riuscissero a postarne uno screenshot su Twitter. https://twitter.com/Wario64/statuses/606863296549953536 La pagina non era accompagnata da immagini ma da una breve descrizione di quello che potrebbe essere il contenuto dell'offerta. La Xbox One con HD da 1TB, il nuovo controller e Halo: The Master Chief Collection potrebbe arrivare sullo store ad un prezzo di circa 400$. In molti si attendono un comunicato ufficiale il 15 Giugno in concomitanza con l'E3, e nella stessa data l'annuncio della disponibilità di Xbox One con HD da 1TB al grande pubblico. Un rappresentante di Microsoft a proposito dell'apparizione di questa versione di Xbox One sullo store di Amazon ha commentatoMicrosoft aveva già lanciato una Xbox One da 1TB in bundle con Call of Duty lo scorso anno, tuttavia il costo di quel bundle si aggirava intorno ai 500$. Questa nuova versione avrebbe un costo più basso ed includerebbe la nuova porta da 3.5mm per le cuffie sul controller.