Yahoo chiude le Mappe, Pipes ed altri servizi storici

"Il sito Yahoo Maps sarà chiuso alla fine di Giugno. Tuttavia, nel contesto di Yahoo Search e in alcune altre proprietà di Yahoo incluso flickr il servizio sarà ancora supportato. Abbiamo preso questa decisione per meglio utilizzare le nostre risorse alle priorità di Yahoo poiché il nostro business si è evoluto da quando abbiamo lanciato Yahoo Maps otto anni fa"

Yahoo in un documento dal titolo "Secondo trimestre 2015 progressi nella linea di priorità dei nostri prodotti" svela quale sono le sue intenzioni rispetto ad alcuni dei servizi storici che l'azienda ha continuato a mantenere attivi nel tempo. In un laconico comunicatoannuncia che intende concentrarsi sulla ricerca, le comunicazioni, ed i contenuti, dunque servizi che non sono considerati centrali per il futuro dell'azienda saranno cessati o almeno ridotti. Sotto la scure dei tagli finiscono dunque il servizio delle mappe, la presenza di Yahoo Mail nell'App Mail di iOS per sistemi antecedenti ai iOS 5, la sincronia dei contatti con i Mac antecedenti a Max OSX 10.8 e Yahoo Pipes. Saranno cessati anche alcuni servizi locali come Yahoo Music in Francia e Canada e Yahoo Movies in Spagna. A proposto di Yahoo Maps l'azienda scrive:Finisce l'era anche di Pipes servizio che consentiva facilmente di creare web app e aggregare i feed. Uno dei marchi che ha fatto la storia di Internet chiude dunque alcuni servizi non più adatti alle esigenze dell'azienda. La lista completa e aggiornata dei prodotti che verranno chiusi è disponibile all'indirizzo http://yahoo.tumblr.com/post/120700756894/q2-2015-progress-report-on-our-product