Una birra ti dice quanto devi bere per raggiungere un picco creativo
22/12/2014
Parliamoci chiaro, bere in modo eccessivo fa male e abbassa decisamente il livello di produttività. Ma a quanto pare esiste un preciso livello di alcol nel sangue che invece garantisce un picco elevato di creatività. Una specie di scossa dato all'organismo tipo quello offerto da un buon caffè. A sostenere tutto ciò è una ricerca condotta dal professor Jennifer Wiley presso l'università dell'Illinois. A quanto pare un tasso alcolico di 0.075 nel sangue è tale da abbassare abbastanza i propri freni inibitori e garantire dunque che il proprio picco creativo non sia limitato da un'eccessivo uso della ragione. Così l'agenzia di marketing C+B di Copenhagen e il birrificio Danese Rocket Brewing hanno deciso di creare una particolare bottiglia di birra: "The Problem Solver" che contiene una scala che mostra quanta birra è necessario bere per raggiungere il fatidico 0.075 senza oltrepassarlo. La scala si basa anche sul peso della persona che sta bevendo. Ovviamente l'agenzia avverte: "Bere il giusto quantitativo di birra aiuta il pensiero creativo. Bere più del necessario raggiunge esattamente l'obiettivo opposto" Fonte: The Problem Solver Medical Daily
