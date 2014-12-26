Uno Smartphone Kodak potrebbe arrivare molto presto
di Redazione
26/12/2014
Kodak è probabilmente uno dei brand più riconoscibili al mondo. A breve potrebbe fare il suo ingresso anche nel mercato mobile attraverso una nuova linea di smartphone e tablet. In particolare Kodak ha siglato un accordo con Bullit Group per la produzione di una linea di periferiche dedicate al mobile ed equipaggiate con Android. Già dall'annuncio stampa traspare chiara la volontà di creare una gamma di smartphone e tablet con una specifica vocazione per la fotografia e la gestione delle immagini. D'altra parte in questo settore Kodak è un gigante che non teme rivali. Nell'annuncio stampa si legge: i prodotti della nuova linea saranno dedicati, ma non in modo esclusivo, agli utenti che vogliono utilizzare prodotti di alto profilo ma non si sentono al loro agio con la crescente complessità d'utilizzo delle nuove perififeriche mobile. Gli Smartphone e i tablet arriveranno all'utente finale già equipaggiati con applicazioni pensate su misura per la cattura delle immagini, la loro gestione e la condivisione per offrire agli utenti la migliore esperienza d'utilizzo possibile.
"Kodak è uno dei brand più riconoscibili al mondo. Gode della fiducia dei consumatori come marchio di qualità e innovazione", ha detto Oliver Shulte, CEO di Bullitt Mobile. "Abbiamo preso quasto patrimonio e lo abbiamo usato come ispirazione per costruire una gamma di periferiche del design eccezinale che consente agli utenti di scattare fotografie, editarle, condividerle, conservarle e stamparle in un'istante"Dall'annuncio non traspaiono ancora particolari tecnici rilevanti. Grande enfasi invece va alla semplicità d'utilizzo che caratterizzerà gli smartphone e i tablet prodotti dalla coppia Kodak-Bullit. Toccheremo con mano alcuni di questi nuovi prodotti al CES del 2015 e probabilmente altri ne arriveranno nei mesi a seguire. Per ora salutiamo con gioia l'arrivo di Kodak nel segmento mobile
