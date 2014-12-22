Google svela il proprio prototipo di macchina senza pilota
di Redazione
22/12/2014
Che Google da tempo stesse lavorando ad un progetto di macchina autosufficiente, in grado cioè di circolare liberamente e autonomamente a destra e a manca senza la necessità di un pilota umano alla guida, era ormai cosa nota da tempo. Ma oggi è arrivato un nuovo prototipo, nuovo anche rispetto a quello che Google aveva annunciato appena a Maggio (quanti nuovi prototipi arriveranno prima che questi mezzi entrino in circolazione?). La stessa Google dichiara in un post che fino ad ora ha lavorato a tanti diversi tipi di prototipo ognuno nato con l'obiettivo di sperimentare una specifica parte dell'autoveicolo: i freni, la guida senza volante, il computer e i sensori. Il prototipo che invece si affaccia oggi sul mercato mette insieme tutte le sperimentazioni svolte fino ad ora e disegna quello che il primo prototipo completo della macchina senza pilota secondo Google. Vista attraverso un occhio esterno, la macchina ha un aspetto ovoidale abbastanza futuristico, non esattamente una sportiva ma più un veicolo che sembrerebbe avere attraverso la pellicola di un film di fantascienza per giungere sulle nostre strade, ed invece è un veicolo esattamente del nostro tempo. Certo ancora un prototipo, ma potrebbe non mancare molto a che una macchina senza pilota ci porti a spasso per le città. Nel frattempo i test di Google continuano, per adesso sulle strade della California del Nord
