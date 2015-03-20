Home Gadget e Curiosità Un anello per controllare musica e video sul cellulare

Un anello per controllare musica e video sul cellulare

di Redazione 20/03/2015

Si chiama Ring Zero ed è un anello speciale. Naturalmente si indossa al dito come tutti gli anelli, anche se le dimensioni sono abbastanza generose, ma la particolarità è che dal momento in cui Ring Zero avrà trovato posto su una delle dita della vostra mano, potrete utilizzarlo per comandare il player dello smartphone attraverso delle particolari gestures. Un movimento del dito verso l'alto avvierà il player, uno swype in aria verso destra salterà alla prossima e canzone e così via gesture dopo gesture. [youtube https://youtu.be/CP3g3434BNs] Ring Zero ha fatto la sua comparsa al CES di quest'anno prodotto da LogBar. È disponibile in due colori nero e bianco ed è attualmente possibile prenotarlo su amazon al costo di 150$. La disponibilità è prevista per il 30 Aprile. Il costo non è esattamente economico, l'anello è tutto da testare, ma sicuramente è un oggetto innovativo che potrebbe aprire scenari nuovi anche per il futuro.