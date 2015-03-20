Tag Heuer lavora all’anti Apple Watch con Google

“Con l’Apple Watch che entra nel mercato - continua Belle - gli orologiai svizzeri non possono più nascondere la testa sotto la sabbia. Ora Tag Heuer ha manifestato l’intenzione di competere nel mercato degli SmartWatch, e siamo certi che altri ci seguiranno”.

“La qualità degli orologi è conosciuta in tutto il mondo. Questa qualità - sottolinea Guy Sémon - , accoppiato con creatività tecnologica e la potenza globale di due aziende come Intel e Google, ci permette di intravedere l’inizio di una rivoluzione tecnologica nel nostro settore”.

farà concorrenza ad: il marchio di orologi di lusso facente capo al gruppo francese LVMH, ha confermato che entro l’anno lancerà una joint venture conper uno smartwatch con sistema operativo Android. Senza fornire ulteriori dettagli tecnici o sui prezzi del nuovo prodotto, Jean Claude Biver, chief executive di Tag Heuer, ha ammesso che l’obiettivo è quello di lanciare uno SmartWatch di lusso per fare concorrenza a quello della Mela entro il quarto trimestre del 2015. L’immissione sul mercato degli smartwatch, dunque, promette di rivoluzionare il mercato tecnologico: non è un caso che analisti e investitori stanno monitorando con molta attenzione la domanda. Al momento vi è una grande certezza: Apple avrà inizialmente una sorta di controllo dell’utenza per via del fatto che per funzionare, l’Apple Watch necessiterà il possesso di un iPhone. Il prossimo 24 aprile, dunque, quando i primi prodotti saranno degli store della Mela, sarà tanta la curiosità per capire quale futuro imminente ci possa essere per questo nuovo mercato. Nonostante inizialmente solo i possessori di iPhone potranno avvicinarsi allo smartwatch Apple, secondo Michael Bell, vice presidente dell’unità nuovi dispositivi di Intel, “il mercato della tecnologia indossabile è destinato a decollare” ed è per questo che Tag Heuer ha deciso di dare del filo da torcere alla casa di Cupertino lanciando una propria versione di smartwatch di lusso.La sfida è di quelle importanti, poiché Apple ha ormai un mercato ben consolidato e legando Apple Watch ad iPhone, lavorerà per tenere strettamene legati a sé i propri utenti. Dall’altra parte, Tag Heuer è convinta, come conferma il CEO Guy Sémon che un marchio di qualità che si lega alle nuove tecnologie e a due aziende del calibro di Intel e Google, non può che rivoluzionare il mercato: