Apple Watch: si potrà provare per 15 minuti prima di acquistarlo

di Redazione 19/03/2015

Apple scommette forte su Apple Watch e per non lasciare nulla al caso organizza un lancio in grande stile. Dal 24 Aprile giorno in cui lo smartwatch di Apple sarà in vendita im Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Giappone, Regno Unito e USA ma non in Italia i clienti che vorranno provare l'Apple Watch prima di decidere se acquistarlo o meno, potranno recarsi in negozio e provarlo per 15 minuti seguiti da un addetto. Per provare una particolare versione di Apple Watch invece i clienti dovranno richiedere un appuntamento. Ogni Apple store sarà equipaggiato in modo da poter garantire 10 prove contemporaneamente. Non solo ma saranno organizzati dei team specifici per ciascuna attività. Un team sarà dedicato ad assistere i clienti mentre provano l'Apple Watch Sport, un team sarà dedicato alle vendite e a sua voltà sarà diviso in due sezioni separate, una che assisterà i clienti indecisi l'altra che assisterà coloro che hanno già le idee chiare sull'acquisto da effettuare. Il terzo gruppo si occuperà di rispondere a questioni di carattere generale su Apple Watch spiegandone funzioni e caratteristiche tecniche. Per i negozi che saranno abilitati alla vendita del modello in oro al costo base di 10.000$ è previsto un ulteriore team di venditori esperti, persone che abbiano lavorato per Apple già da molto tempo e che abbiano completato la formazione relativa al servizio clienti. Coloro che volessero fissare un appuntamento e quindi usuffruire di un extra-time rispetto ai 15 minuti prestabiliti potranno anche utilizzare un sistema di messaggistica testuale per prenotarare la prova. Quest'ultima modalità non è ancora confermata. Apple dunque non lascia niente al caso. Traspare la certezza delle lunghe fila di fronte agli Apple Store in attesa di poter provare un Apple Watch e la conseguente organizzazione faraonica tesa a gestire un così grande numero di clienti. L'unica certezza che invece accomuna tutti coloro che non godono delle stesse sicurezze di Apple, è che bisognerà aspettare il 25 Aprile per sapere se la precisione di questa organizzazione troverà un corrispettivo nei volumi di vendita