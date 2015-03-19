Caricamento...

Google Street Art il museo per l'arte di strada

Redazione Avatar

di Redazione

19/03/2015

Google Art Project è un progetto particolarmente speciale iniziato quattro anni fa con l’intento di rendere fruibile al mondo, attraverso la tecnologia, tutto ciò che è arte ovunque ci si trovi. Una vita non basterebbe per viaggiare e scoprire tutte le meraviglie nascoste, ma Google offre agli occhi e allo spirito la possibilità di godere di spettacoli mozzafiato seduti davanti al nostro computer. Collezioni, artisti, opere d’arte, un vero e proprio museo virtuale che racconta storie di passati diversi attraverso immagini, che esprimono la particolarità di ogni epoca e stile per ogni paese o città. All’interno del museo di Google anche l’Italia, con più di 500 collezioni che immortalano le tradizioni artistiche conservate nei luoghi di cultura, tra questi il Palazzo Ducale di Venezia, la Galleria degli Uffizi e il Palazzo Vecchio di Firenze, per citare alcuni tra i più importanti. Dalla società arriva un’importante novità. Google ha, infatti, arricchito il suo archivio, mettendo in rete la Street Art, l’arte di strada. Una forma d’arte che comunica in modo trasversale tematiche sociali come la libertà di espressione, la libertà sessuale, il pacifismo e l’antiproibizionismo, legato soprattutto alla rivendicazione dei luoghi pubblici. Il database della Street Art, in realtà, era stato inserito già da giugno all’interno di Google Art, ma adesso le cifre delle opere d’arte caricate è raddoppiato grazie all’adesione di 86 associazioni artistiche di 34 Paesi che hanno deciso di dare visibilità ai capolavori di strada che rischiano di scomparire senza essere mai stati conosciuti e apprezzati. Lo hanno fatto condividendo oltre diecimila immagini di Street Art ad alta risoluzione. Tra queste troviamo anche l’Italia con le opere murali del Festival Internazionale di Street Art a Giardini Naxos, ma anche altre realizzazioni che colorano muri e marciapiedi. Un tripudio di creatività, del tutto temporanea, che merita, però di vivere per essere ricordata, almeno sul web!
