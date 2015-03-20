HiSmart la prima borsa intelligente e convertibile
di Redazione
20/03/2015
Bellezza e comodità e soprattutto qualità, non sempre vanno di pari passo. Ecco perché c’è chi si accontenta dell’apparenza scegliendo oggetti poco funzionali e chi invece abbandona le tendenze del momento seguendo la moda della praticità. Lepow ha cercato di andare incontro alle esigenze di tutti, ideando una borsa intelligente che è molto più di un normale portaoggetti. HiSmart, è una borsa convertibile, che permette di cambiare modello, dando la possibilità di scegliere tra due stili differenti, e adattarlo a seconda delle necessità e dell’uso cui è destinata. Al suo interno è organizzata nei minimi dettagli, con dodici tasche, in modo che ogni cosa trovi il suo posto ed anche waterproof. Sebbene il design sia minimale, non si può dire lo stesso del materiale: pelle made in Italy di alta qualità. La vera novità, però, non è questa, dal momento che esistono già sul mercato borse alle quali si può cambiare forma. Quello che rende speciale il prodotto di Lepow, infatti, è l’aggiunta di un chip personalizzato all’interno della cinghia che consente di semplificare il modo di connettersi ad oggetti, luoghi e persone. HiSmart ridefinisce il concetto di borsa contenitore, ampliandolo e aggiungendo delle funzioni più di quanto si potesse immaginare. Prima nel suo genere, è dotata di un HiRemote, appositamente progettato, che sincronizzandosi con l’App HiSmart consente di accedere in pochi secondi alle applicazioni preferite e gestirle con un click. Si può, quindi, rispondere al telefono, intercettarlo quando dimentichiamo dove si trovi, premendo un pulsante che fa suonare la sveglia, fare e foto e selfie in modo facile e immediato. https://www.youtube.com/watch?v=9pVdO90VXnQ Non solo, si può anche registrare la voce, dando sfogo ai pensieri, fermi o in movimento, senza bisogno di carta e penna o ascoltare musica ovunque siamo e condividere la nostra posizione. É possibile accedere ai propri dati salvati sull’HiSmart App collegandosi da qualsiasi dispositivo. HiSmart è riuscita in poco tempo a raccogliere su Indiegogo la cifra utile alla realizzazione, perciò da luglio sarà disponibile alla cifra di 299$.
