Twitter: restyling dei pulsanti, addio conteggio condivisioni

di Redazione 25/09/2015

Twitter decide di introdurre altre novità: si tratta di un piccolo restyling dei pulsanti che riguarda anche le condivisioni e il loro conteggio. Come riporta ‘Mashable’, le principali novità sono state annunciate in un post sul forum degli sviluppatori di Twitter: per la prima volta dal 2011, dunque, i pulsanti relativi ad alcune importanti funzioni del social network subiscono un restyling grafico. Addio al 3D nel look dei principali pulsanti, come Tweet, Follow @twitter e compagnia, si fa una sorta di passo indietro ad una grafica 2D, che coinvolge anche il famoso logo dell’uccellino. D’ora in poi, a contraddistinguere Twitter, sarà una comunissima scritta bianca su fondo azzurro, una scelta minimalista che segue sostanzialmente quanto già fatto da Google, che ad inizio settembre ha modificato la grafica del proprio logo e quelli di alcune delle sue più celebri applicazioni. Il 2D, dunque, si conferma la moda del momento e nel giro di un paio di settimane, al massimo un mese, Twitter estenderà il nuovo look a tutti gli utenti, oltre 300 milioni in tutto il mondo. Tra le novità più importanti, c’è anche la rimozione di una delle principali caratteristiche dei pulsanti di condivisioni: il numero di “share”, infatti, non sarà più visibile, almeno per i piccoli editori. A differenza delle grandi aziende o i colossi dell’editoria, i tecnici delle piccole realtà per avere ancora a disposizione i dati delle condivisioni, dovranno progettare appositamente una nuova funzione usando le REST API di Twitter o lavorando con Gnip. Una scelta che sta destando qualche critica da parte di chi si sente abbastanza danneggiato.