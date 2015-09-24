Home Gadget e Curiosità TechSmart Easy lo smartphone per tutte le età

TechSmart Easy lo smartphone per tutte le età

di Redazione 24/09/2015

Quando l’età avanza non bisogna per forza rinunciare a compiere semplici azioni o rassegnarsi ad essere esclusi dalla rapida evoluzione del mondo che ci circonda. Perché, ad esempio, un anziano non può avere accesso alla tecnologia quando i primi acciacchi si cominciano ad avvertire? Quel che è peggio è che a volte ci si ostina a coinvolgerli a seguire i tempi, ad adattarsi ai cambiamenti, regalando loro, magari, cellulari di ultima generazione per non farli sentire “indietro”. Il risultato è che si ritrovano a non sapere neppure da dove cominciare e su quale pulsante mettere per primo le dita e finiscono per rimpiangere i vecchi telefoni di una volta e rievocare l’epoca in cui i telefoni neanche c’erano, eppure si comunicava lo stesso, forse più di oggi. Il modo giusto per rendere spontanee e autonome semplici azioni come rispondere ad una chiamata, cercare nella rubrica, leggere distinguendo nitidamente i caratteri sullo schermo, è stato realizzato da Techmade con TechSmart Easy, lo smartphone facile da usare, intuitivo anche per i nati prima del XX secolo. Per favorirne la praticità, la tastiera ha impressi numeri grandi ben visibili, che non temono affezioni della vista, perciò il display non è touch, ma comunque a colori e di 1.7 pollici. La memoria interna, con microSD, può arrivare fino ad 8GB. TechSmart Easy permette di navigare in rete con una connessione dati 2G e il Bluetooth non manca. La batteria è a litio per cui la durata si aggira intorno alle 36 ore se lo si lascia in modalità stand-by. Lo smartphone è dual sim e permette di avere due numeri contemporaneamente disponibili da cui chiamare o su cui ricevere, agevolando le comunicazioni. Ci sono anche le funzioni di comando vocale e torcia. Cosa ancora più importante di tutte sono i tasti di SOS che inviano immediatamente chiamate d’aiuto ai numeri impostati per essere contattati in caso di necessità. Uno di questi è posizionato sul retro del telefono ben visibile, gli altri invece sulla tastiera, basta soltanto scegliere il destinatario da abbinare. Presto disponibile nei due colori classici, bianco a nero, il prezzo di vendita sarà 34.99€.