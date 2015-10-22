Twitter Poll: nuovo servizio per lanciare sondaggi

“Se ti interessa scoprire l’opinione che gli altri utenti hanno su un determinato argomento - il nome da dare al tuo nuovo cane, chi vincerà la partita di questa sera o quale aspetto di una campagna elettorale pensano sia più rilevante - non c’è posto migliore di Twitter. Per chi crea sondaggi si tratta di un modo nuovo di interagire con il grande pubblico di Twitter e capire con precisione cosa pensi. Per i partecipanti, Twitter Poll è un modo semplice di far sentire la propria voce.”

Si chiamaed è il nuovo servizio del “social network dell’uccellino” che consente di lanciaretramite tweet. La novità sarà introdotta proprio in questi giorni sia tramite la versione accessibile via browser, sia attraverso l’applicazione per smartphone e tablet. Il roll out sarà come al solito graduale, quindi alcuni utenti potrebbero trovarsi la nuova funzione disponibile già nel giro di poche ore, mentre altri potrebbero dover attendere ancora qualche giorno. In sostanza, nella casella di composizione dei tweet è stata aggiunta una nuova icona, posta esattamente vicina a quella tramite la quale si possono inserire le immagini, che mostra un grafico a torta. Con un click (o un tap, a seconda del dispositivo utilizzato), si aprono le opzioni relative a Twitter Poll che consentono di lanciare un sondaggio con una domanda e al massimo due risposte possibili. Una volta compilati i relativi campi, si può pubblicare il sondaggio solo per i propri follower o aperto a tutti gli utenti di Twitter, per i quali ci saranno 24 ore di tempo per votare in forma assolutamente anonima. Alla scadenza, il sondaggio si chiude ma i risultati rimangono comunque consultabili. Non è la prima volta che Twitter prova a lanciare i sondaggi sulla propria piattaforma, ma i primi tentativi si sono rivelati rudimentali e poco “user-friendly”. Con Twitter Poll dovrebbe essere tutto più facile, come spiega lo stesso social network tramite una breve nota ufficiale: