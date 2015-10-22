Netflix Italia il giorno del debutto, i costi del servizio

"I telespettatori di tutto il mondo amano la Internet TV perché offre un'esperienza di qualità superiore"

"Siamo entusiasti di portare Netflix in Italia e di presentare ai telespettatori italiani l'ampio catalogo di titoli originali Netflix in esclusiva e un'esperienza di Internet TV di cui avranno pieno controllo."

Il 22 Ottobre 2015 è il. La più grande rete di Internet TV al mondo sbarca nel bel paese con il suo ricco carico di film, serie TV e documentari da visualizzare comodamente in streaming da qualunque dispositivo ed in qualunque luogo purché si disponga di una connessione ad Internet. Rispondiamo subito alla domanda più frequente e diciamo che la modalità scelta per la commercializzazione è l'abbonamento. Per il lancio è previsto un mese di prova gratuito, dopo il quale si dovrà scegliere una forma di abbonamento a partire da 7.99€ al mese per la versione base. Le restanti due versioni saranno proposte al prezzo rispettivamente di 9.99€ mese per la standard e 11.99€ per la premium. La differenza per le tre versioni consiste esclusivamente nel numero di schermi su cui è possibile guardare Netflix contemporaneamente: 1 per la versione base, 2 per la standard, 4 per la premium. L'app per smartphone Android è già presente sul Play Store, App Store e ovviamente è possibile attivare l'abbonamento e visualizzare i film in streaming anche attraverso un comune browser. Per tutte le versioni sono previsti film e serie tv senza limiti, streaming in HD o ultra HD se disponibile. L'abbonamento si può disdire in qualunque momento. In nessun caso i contenuti saranno interroti da contenuti pubblicitari. Dunque Netflix sbarca in Italia e se ogni dubbio sui costi è stato ormai chiarito, è corretto porsi qualche domanda sui contenuti. Il database di Netflix è decisamente imponente e contiene grandi film di Hollywood serie tv, documentari, pellicole indipendenti, spettacoli di cabaret e contenuti dedicati ai bambini. I contenuti sono localizzati e sono disponibili sottotitoli e doppiaggio in italiano.ha commentato Reed Hastings, co-fondatore e CEO di Netflix.Per gli abbonati in Italia sarà possibile sin da subito ad accedere a contenuti esclusivi come le stagioni complete di serie originali Netflix come Narcos che non è mai andata in onda nel nostro paese. Fra le altre serie TV degne di note c'è l'amatissima Marvel - Daredevil, nella quale Matt Murdock combatte le ingiustizie nel quartiere newyorkese di Hell's Kitchen, di giorno come avvocato e di notte nei panni del supereroe Daredevil. Ci saranno anche serie originali come Orange Is The New Black, Sense8, Grace and Frankie, Unbreakable Kimmy Schmidt e Marco Polo, documentari acclamati dalla critica come Virunga e Mission Blue, la ducu-serie Chef's Table e il primo film originale Netflix, Beasts of No Nation. Per i più piccoli sono già disponibile: LEGO Ninjago, Winx Club e How to Train Your Dragon. Tra i titoli italiani da segnalare Amiche da Morire, Generazione 1000 Euro e Reality. In ogni caso Netflix aggiorna continuamente il suo database aggiungendo costantemente nuovi contenuti. La prima serie televisiva originale prodotta da Netflix in Italia sarà Suburra in collaborazione con la Rai. La serie prevede 10 episodi diretti da Stefano Sollima, regista del film che da il nome alla serie e che è già uscito nelle sale italiane lo scorso 14 Ottobre 2015. Il Film sarà disponibile su Netflix da Maggio 2016 in Italia, per la serie invece sarà necessario aspettare il 2017. Netflix non è una scommessa per l'Italia riguardo alla capacità di produrre e proporre contenuti, lo è forse riguardo alla non sempre elevata disponibilità di banda nel nostro paese. Tuttavia, per chi non ha problemi di connessione, si tratta di un servizio che darà filo da torcere alle tv via cavo e agli altri player del mercato della TV su Internet