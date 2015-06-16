Twitter lancia l'autoplay per i video ed un nuovo formato

Twitter introduce due variazioni importanti sui video a testimonianza dell'importanza che il social network attribuisce a questo tipo di contenuto. Da oggi i video presenti nella timeline degli utenti andranno in play automaticamente ma senza audio. Cliccando sul video invece il video potrà essere visto a schermo intero e con audio. Ovviamente come nello stile di Twitter, sarà ancora possibile aggiungere un video ai preferiti, commentarlo e retwittarlo. Per rendere l’esperienza multimediale rilevante, senza interruzioni e fluida, questo meccanismo sarà applicato anche alle GIF e ai Vine condivisi su Twitter. I video inoltre saranno visibili in un formato più largo in modo da garantire maggiore risalto al contenuto.

Dal punto di vista degli utenti

Dal punto di vista degli investitori

Si tratta di una variazione che da un lato tende a garantire agli utenti una maggiore fruibilità dei contenuti video, che Twitter ormai riconosce come un elemento informativo importante nei confronti degli utenti, d'altra parte muove passi significativi nella direzione degli inserzionisti che hanno così a disposizione un ulteriore strumento per promuovere i propri prodotti. Le statistiche condotte da Twitter sull'efficacia deiriportano un maggiore gradimento di circa il 2.5% rispetto agli altri metodi di visualizzazione incluso il click-to-play e le anteprime video. Si registra anche un incremento del 14% della video recall rispetto agli altri formati video.L'introduzione del meccanismo di autoplay premia in particolar modo gli investitori. In questo senso Twitter ha modificato anche la modalità con cui verranno conteggiate le visualizzazioni. Nessun addebito sarà effettuato nei confronti degli investitori per contenuti video parzialmente fruiti. L'effettivo costo della visualizzazione sarà addebitato soltanto nel monento il video sarà visualizzato al 100% nel dispositivo dell'utente e per almeno 3 secondi. Se tutto ciò non fosse sufficiente per garantire i partner pubblicitari sulla reale efficacia delle proprie campagne,per ottenere delle statistiche di visualizzazioni da terze parti assolutamente neutrali ed affidabili. Si tratta chiaramente di un passo importante per Twitter, alla ricerca del perfetto equilibrio fra soddisfazione degli utenti e incremento del bacino pubblicitario. Da un lato dunque si introduce l'autoplay nei video ma senza audio a meno che l'utente non dimostri l'interesse verso un determinato contenuto volendolo visionare a schermo intero. Dall'altro si offre agli investitori uno strumento di sicuro impatto per attrarre l'attenzione degli utenti, ponendo contemporaneamente la massima attenzione a creare strumenti trasparenti e facilmente verificabili che misurino inequivocabilmente l'efficacia della campagna. La nuova funzionalità sarà disponibile inizialmente per iOS e per il desktop, l'autoplay nei video arriverà solo fra qualche tempo nei dispositivi Android