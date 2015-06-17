Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Facebook Moments: condivisione privata per i selfie

Redazione Avatar

di Redazione

17/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Facebook Moments: condivisione privata per i selfie
Facebook lancia l’applicazione Moments, che attraverso il riconoscimento facciale rileva automaticamente le persone presenti nei selfie scattati con gli smartphone. L’app è stata sviluppata per consentire la condivisione degli scatti in forma privata ed è attualmente disponibile solo negli Usa. Moments è compatibile con iOS e sistemi Android: una volta installata sul vostro dispositivo, vi consentirà di organizzare in pochi tap e condividere privatamente le vostre foto con un gruppo selezionato di amici. L’applicazione si basa sul riconoscimento facciale e le immagini vengono catalogate in tempo reale in base alle persone presenti negli scatti. Il funzionamento, dunque, è molto simile al sistema di tagging suggerita dallo stesso sito di Facebook. Per questo motivo, risulta particolarmente ideale nel caso in cui ci si trovi ad un evento o ad un party: le foto scattate dal vostro smartphone saranno automaticamente sincronizzate con le persone riconosciute e alle stese immediatamente visibili. Moments non pubblica le foto su Facebook, a meno che non sia l’utente a dare espressa indicazione all’app. Una soluzione pratica e rispettosa della privacy: non sempre, infatti, un utente vuole pubblicare le foto scattate ad un matrimonio o durante un’occasione particolare su Facebook, ma magari gli amici gli hanno chiesto di condividerle quantomeno con loro. Con questa applicazione, inoltre, il social network di Mark Zuckerberg risponde a distanza a Google e Yahoo, che di recente hanno lanciato servizi analoghi e basati proprio sul riconoscimento facciale. Con Google Photos, ad esempio, si possono individuare persone, luoghi e oggetti presenti all’interno delle foto della propria galleria. Flickr, invece, consente il tagging automatico di elementi e persone in modo da catalogare le foto del proprio database in maniera ancora più facile.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Amazon come Uber, consegne effettuate dagli utenti

Articolo Successivo

Twitter lancia l'autoplay per i video ed un nuovo formato

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

20/06/2018

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

08/06/2018

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

06/06/2018