Facebook Moments: condivisione privata per i selfie

di Redazione 17/06/2015

Facebook lancia l’applicazione Moments, che attraverso il riconoscimento facciale rileva automaticamente le persone presenti nei selfie scattati con gli smartphone. L’app è stata sviluppata per consentire la condivisione degli scatti in forma privata ed è attualmente disponibile solo negli Usa. Moments è compatibile con iOS e sistemi Android: una volta installata sul vostro dispositivo, vi consentirà di organizzare in pochi tap e condividere privatamente le vostre foto con un gruppo selezionato di amici. L’applicazione si basa sul riconoscimento facciale e le immagini vengono catalogate in tempo reale in base alle persone presenti negli scatti. Il funzionamento, dunque, è molto simile al sistema di tagging suggerita dallo stesso sito di Facebook. Per questo motivo, risulta particolarmente ideale nel caso in cui ci si trovi ad un evento o ad un party: le foto scattate dal vostro smartphone saranno automaticamente sincronizzate con le persone riconosciute e alle stese immediatamente visibili. Moments non pubblica le foto su Facebook, a meno che non sia l’utente a dare espressa indicazione all’app. Una soluzione pratica e rispettosa della privacy: non sempre, infatti, un utente vuole pubblicare le foto scattate ad un matrimonio o durante un’occasione particolare su Facebook, ma magari gli amici gli hanno chiesto di condividerle quantomeno con loro. Con questa applicazione, inoltre, il social network di Mark Zuckerberg risponde a distanza a Google e Yahoo, che di recente hanno lanciato servizi analoghi e basati proprio sul riconoscimento facciale. Con Google Photos, ad esempio, si possono individuare persone, luoghi e oggetti presenti all’interno delle foto della propria galleria. Flickr, invece, consente il tagging automatico di elementi e persone in modo da catalogare le foto del proprio database in maniera ancora più facile.