Twitter lancia Highlights: il riepilogo dei Tweet importanti
di Redazione
24/04/2015
"Per creare i vostri Highlights, raccoglieremo dati dall'account e dalle conversazioni che sono popolari fra gli utenti che seguite, i Tweet delle persone che vi sono più vicine, gli argomenti e gli eventi che fanno tendenza nella vostra area o nel vostro network e le persone che sono popolari o di tendenza fra quelle che seguite"Ha scritto Twitter nel post che annuncia il servizio Highlights in una prima fase sarà disponibile per gli utenti Android di lingua inglese che potranno abilitare la funzione modificando le impostazioni sulle notifiche. Attualmente non ci sono notizie sulla disponibilità per iPhone e per le altre lingue ma Twitter sembra propensa a diffondere Highlights per tutte le lingue e per tutte le piattaforme in breve tempo
Introducing Highlights. Get the best of Twitter every day, sent to your Android device: https://t.co/9ZUWgX9lcC pic.twitter.com/sYuu7YUO4D— Twitter (@twitter) 23 Aprile 2015
