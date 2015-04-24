Twitter lancia Highlights: il riepilogo dei Tweet importanti

"Per creare i vostri Highlights, raccoglieremo dati dall'account e dalle conversazioni che sono popolari fra gli utenti che seguite, i Tweet delle persone che vi sono più vicine, gli argomenti e gli eventi che fanno tendenza nella vostra area o nel vostro network e le persone che sono popolari o di tendenza fra quelle che seguite"

Introducing Highlights. Get the best of Twitter every day, sent to your Android device: https://t.co/9ZUWgX9lcC pic.twitter.com/sYuu7YUO4D — Twitter (@twitter) 23 Aprile 2015

Twitter sta cercando in ogni modo di aumentare il tempo di permanenza e il livello di coinvolgimento degli utenti all'interno del suo social. Nella marea di Tweet che ogni giorno scorrono sul sito di informazione real time per eccellenza, è facile perdere quelli importanti. Così dopo avere introdotto la funzione "Mentre eri via" che mostra nella parte alta del feed delle notizie i Tweet più popolari, discussi mentre l'utente non era connesso, è ora il turno della funzione. Lo scopo di Highlights è quello di mostrare all'utente iindipendentemente da quando sono stati postati. Un paio di volte al giorno gli utenti riceveranno unacon gli Highlights. Si potranno visualizzare i Tweet più popolari delle persone che già conoscete e le storie di tendenza. Una volta terminata la lettura si potrà tornare comodamente all'interfaccia principale. Il target di Highlights sembra essere il segmento degli utenti casuali che si connettono di tanto in tanto a Twitter e che hanno bisogno di una piccola spinta per tornare sul social. Le notifiche con le notizie più importanti e la possibilità di consultare una sorta di sommario di quali sono gli argomenti più interessanti discussi su Twitter sembra essere un buon modo per incentivare un utente non troppo affezionato a visitare frequentemente il social.Ha scritto Twitter nel post che annuncia il servizio Highlights in una prima fase sarà disponibile per gli utenti Android di lingua inglese che potranno abilitare la funzione modificando le impostazioni sulle notifiche. Attualmente non ci sono notizie sulla disponibilità per iPhone e per le altre lingue ma Twitter sembra propensa a diffondere Highlights per tutte le lingue e per tutte le piattaforme in breve tempo