Amazon dai droni alle consegne in auto
di Redazione
24/04/2015
Da maggio le consegne di Amazon verranno recapitate direttamente in auto. Questa la novità degli ultimi giorni che vede protagonista l’azienda statunitense leader nel settore del commercio elettronico. Il progetto partirà inizialmente a Monaco, in Germania, offrendo ai suo clienti la possibilità di ricevere gli ordini direttamente nel bagagliaio della propria automobile. Il percorso sarà tracciato e controllato fino all’arrivo. Non ci si dovrà scomodare ad andare a ritirare il pacco o attendere in casa che arrivi, perché ai corrieri DHL, partner dell’iniziativa, verrà fornito un codice digitale che consentirà loro un accesso temporaneo al bagagliaio della vettura sufficiente per depositare la merce. Una volta richiuso, automaticamente il codice cambierà e nel frattempo il proprietario sarà avvisato via messaggio dell’esito dell’operazione e se la consegna, quindi, è avvenuta con successo. Il progetto, che si chiamerà Audi Connect Easy Delivery, in collaborazione con la casa automobilistica tedesca, è molto simile al Roam Delivery Service di Volvo Cars, la consegna itinerante dedicata principalmente ai prodotti alimentari, presentato l’anno scorso, in occasione del Mobile World Congress. A testarlo era stato un campione di cento persone, di cui l’86% si era ritenuta decisamente soddisfatta. Nel caso di Audi, invece, i primi a poterla provare saranno i clienti Amazon Prime possessori di un’Audi dotata di software smart e se l’esito sarà positivo il servizio verrà esteso ulteriormente. Amazon nel frattempo continua a percorrere una strada parallela, ma decisamente più tortuosa e meno immediata, che è quella delle consegne con i droni, dopo aver ottenuto circa un mese fa il via libera per i test. Soluzioni intuitive che puntano alla flessibilità e al benessere dei clienti nella vita di tutti o giorni, partendo dalle cause maggiori di stress. L’ottica è quella di trasformare l’auto in un service device e Audi non esclude che col tempo si potranno anche spedire pacchi, lettere e documenti seguendo questa modalità.
Articolo Precedente
Twitter lancia Highlights: il riepilogo dei Tweet importanti
Articolo Successivo
Acer: tutte le novità svelate al Four World Trade Center