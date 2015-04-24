Home Business Acer: tutte le novità svelate al Four World Trade Center

Acer: tutte le novità svelate al Four World Trade Center

di Redazione 24/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Grandi novità da Acer che al Four World Trade Center di New York ha tolto i veli ieri ad alcuni dei nuovi prodotti con i quali "aggredirà" il mercato nei prossimi mesi, a partire dalla seconda metà del 2015. Tra i prodotti di punta della telefonia mobile ci sarà sicuramente lo smartphone Acer Liquid X2 che supporterà contemporaneamente ben tre schede Sim. Stiamo parlando di un device da 5,5 pollici con una fotocamera da 13 Megapiexel, batteria da ben 4000mAh e Quick Touch Flip cover (non si conoscono ancora prezzi e disponibilità). Pensato principalmente per i videogiochi il nuovo display curvo per computer da 34 pollici: il formato è un 21:9 UltraWide, con una risoluzione ultra QHD che mira ad assicurare alta fedeltà delle immagini durante le session videoludiche. Rinnovamento anche per i tablet e i portatili: tutti i prodotti della serie Switch 10 e 11 saranno disponibili in sei colorazioni. Acer punta molto sul nuovo Iconia One 8, un tablet che introduce una nuova tecnologia touch in grado di offrire interessanti funzionalità aggiuntive. Nuovo modello anche nella serie Chromebook: Acer lancia il CB3-531, che garantisce un’autonomia di ben 11 ore. E non è ancora tutto, poiché nel corso dell’evento di New York hanno visto la luce anche tre nuovi proiettori: si tratta rispettivamente del K138ST, U5320W e P5515. Il primo è un proiettore a LED con un sensore intelligente di luce ambientale; il secondo è dotato di un’ottica ultra-corta; l’ultimo ha una risoluzione full HD da 1080p e una correzione trapezoidale migliorata. Per gli sportivi, si rinnova anche la gamma di “wearable”, con l’arrivo de cardio-frequenzimetri Acer Liquid Leap Active, Acer Liquid Leap Curve ed Acer Liquid Leap Fit, tutti con cinturini intercambiabili. I nuovi notebook e tablet Acer saranno disponibili sul mercato a partire dal prossimo mese di luglio.