Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Facebook lancia Hello l'App che ti dice chi ti chiama

Redazione Avatar

di Redazione

24/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Facebook lancia Hello l'App che ti dice chi ti chiama
Da Facebook, dopo le telefonate attraverso WhatsApp arriva una nuova applicazione che collega il social al telefono. L'App si chiama "Hello" e sostituisce il dialer originale del vostro smartphone. In altre parole prende il posto del tradizionale applicativo che gestisce le chiamate in ingresso ed in uscita dal vostro telefono.
"Miliardi di telefonate vengono effettuate ogni giorno attraverso gli smartphone e le persone spesso hanno troppo poche informazioni su chi li sta chiamando"
scrive Facebook nel post che annuncia il servizio. La prima funzionalità di Hello è rivolta dunque ad ottenere maggiori informazioni su chi sta chiamando. Attraverso Hello si può individuare da chi proviene la chiamata anche quando il numero non è presente in rubrica, a patto che il chiamante abbia già condiviso su Facebook l'informazione relativa al proprio numero di telefono. La seconda interessante funzionalità è rivolta in qualche modo al business e a quello che in gergo tecnico viene chiamato "Local Search". Attraverso Hello si potranno infatti ricercare, direttamente con un tap, numeri di telefono di aziende, ristoranti, hotel, altre attività presenti in Facebook e senza uscire dall'App si potrà effettuare una prenotazione oppure visualizzare il percorso per giungere a destinazione. Naturalmente si potrà effettuare la classica telefonata. Terza funzionalità dedicata a bloccare le chiamate indesiderate. Si potranno bloccare le chiamate in arrivo da numeri indesiderati e l'app può automaticamente bloccare numeri che sono stati già bloccati da un gran numero di utenti. Le chiamate bloccate potranno essere indirizzate direttamente alla segreteria in modo da poterle ascoltare se necessario. Attualmente Hello è disponibile solo per piattaforma Android e installabile attraverso il play store. Tuttavia attualmente l'App non sembrerebbe disponibile per tutti i dispositivi e per tutti paesi dove Facebook è attivo e tuttavia non è stata rilasciata una lista delle periferiche compatibili e delle date previste per una diffusione su larga scala [vimeo https://vimeo.com/125628290 w=740]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Acer: tutte le novità svelate al Four World Trade Center

Articolo Successivo

Apple Watch disponibile dal 24 Aprile in 9 paesi, non c'è l'Italia

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

20/06/2018

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

08/06/2018

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

06/06/2018