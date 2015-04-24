Facebook lancia Hello l'App che ti dice chi ti chiama
di Redazione
24/04/2015
Da Facebook, dopo le telefonate attraverso WhatsApp arriva una nuova applicazione che collega il social al telefono. L'App si chiama "Hello" e sostituisce il dialer originale del vostro smartphone. In altre parole prende il posto del tradizionale applicativo che gestisce le chiamate in ingresso ed in uscita dal vostro telefono.
"Miliardi di telefonate vengono effettuate ogni giorno attraverso gli smartphone e le persone spesso hanno troppo poche informazioni su chi li sta chiamando"scrive Facebook nel post che annuncia il servizio. La prima funzionalità di Hello è rivolta dunque ad ottenere maggiori informazioni su chi sta chiamando. Attraverso Hello si può individuare da chi proviene la chiamata anche quando il numero non è presente in rubrica, a patto che il chiamante abbia già condiviso su Facebook l'informazione relativa al proprio numero di telefono. La seconda interessante funzionalità è rivolta in qualche modo al business e a quello che in gergo tecnico viene chiamato "Local Search". Attraverso Hello si potranno infatti ricercare, direttamente con un tap, numeri di telefono di aziende, ristoranti, hotel, altre attività presenti in Facebook e senza uscire dall'App si potrà effettuare una prenotazione oppure visualizzare il percorso per giungere a destinazione. Naturalmente si potrà effettuare la classica telefonata. Terza funzionalità dedicata a bloccare le chiamate indesiderate. Si potranno bloccare le chiamate in arrivo da numeri indesiderati e l'app può automaticamente bloccare numeri che sono stati già bloccati da un gran numero di utenti. Le chiamate bloccate potranno essere indirizzate direttamente alla segreteria in modo da poterle ascoltare se necessario. Attualmente Hello è disponibile solo per piattaforma Android e installabile attraverso il play store. Tuttavia attualmente l'App non sembrerebbe disponibile per tutti i dispositivi e per tutti paesi dove Facebook è attivo e tuttavia non è stata rilasciata una lista delle periferiche compatibili e delle date previste per una diffusione su larga scala [vimeo https://vimeo.com/125628290 w=740]
Articolo Precedente
Acer: tutte le novità svelate al Four World Trade Center
Articolo Successivo
Apple Watch disponibile dal 24 Aprile in 9 paesi, non c'è l'Italia