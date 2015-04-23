Apple Watch disponibile dal 24 Aprile in 9 paesi, non c'è l'Italia
di Redazione
23/04/2015
Il tanto atteso Apple Watch, gioiellino su cui la casa della mela scommette forte per creare un nuovo canale di introiti per il proprio marchio, debutterà il 24 Aprile con tutto i suo carico di novità. Apple Watch è tecnicamente uno SmartWatch eppure la campagna di marketing e la capacità di Apple di posizionare i propri prodotti in un segmento fra innovazione, tecnologia, lusso e design distanziano l'orologio di Apple da tutti gli altri presenti sul mercato, facendone diventare la disponibilità negli store un evento straordinario. Il 24 Aprile dunque Apple Watch arriverà in 9 paesi del mondo: Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Regno Unito e Usa, non in Italia dove non è ancora stata dichiarata una data per il lancio anche se alcuni ipotizzano l'8 Maggio. In realtà tuttavia la disponibilità di Apple Watch nei paesi selezionati dalla data di domani è tutta da verificare. Angela Ahrendts a capo della catena di vendita del marchio Apple e già CEO fino al 2014 del noto marchio Burberry aveva dichiarato che l'Apple Watch non sarebbe stato disponibile nei negozi almeno nella prima fase, ribadendo che i clienti avrebbero dovuto ordinarlo online e che le consegne sarebbero partite a partire dal 24 Aprile. La disponibilità a partire dalla data del 24 Aprile non sembra essere dunque relativa ad una distribuzione di massa ma all'inizio delle spedizioni nei paesi selezionati e alla partenza delle prove negli store Apple per le persone che ne hanno fatto richiesta. A questa situazione fanno eccezione alcune grandi boutique di rilevanza internazionale presso cui è prevista la disponibilità fisica dell'Apple Watch: Maxfield in LA, Colette in Parigi, the Corner in Berlino, 10 Corso Como Milano, Dover Street Market sia in Inghilterra sia in Giappone. Nell'elenco compare anche 10 Corso Como Milano che ha confermato ad Ansa di essere fra le boutique scelte per la vendita di Apple Watch ma che la data di arrivo in Italia dell'orologio di Apple è prevista nella seconda ondata di lancio. Dunque probabilmente l'Apple Watch non arriverà in Italia prima di Maggio. Punto interrogativo sul numero di unità che saranno disponibili in un primo momento nelle boutique selezionate. Adrian Joffe, AD di Dover Street Market ha dichiarato che saranno nelle loro disponibilità 350 unità nel negozio di Ginza e 560 in Londra, per un totale sotto il migliaio. Non è ben chiaro se Joffe stesse parlando del modello Edition il cui prezzo parte da 10.000$, tuttavia Joffe ha anche detto che a giudicare dal numero delle telefonate le scorte termineranno presto
Articolo Precedente
Facebook lancia Hello l'App che ti dice chi ti chiama
Articolo Successivo
Zucchero senza calorie il segreto in una proteina