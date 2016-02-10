Twitter la nuova timeline debutta tra le polemiche
di Redazione
10/02/2016
Infine il grande giorno è arrivato, dopo settimane di accese contestazioni e spiegazioni non troppo convincenti, oggi debutta la nuova timeline. I Tweet saranno mostrati adesso non più in ordine rigorosamente cronologico ma sulla base della rilevanza dei post. Si tratta di un passo che ha il sapore della rivoluzione per Twitter e che in una qualche misura avvicina il social dei cinguettii al rivale Facebook, mossa che ha provocato un certo malumore fra gli utenti più affezionati. La nuova timeline dunque mostrerà per primi i tweet che il sistema selezionerà per voi, sulla base degli argomenti per cui avrete mostrato interesse, le ultime interazioni con altri tweet e le attività di persone che hanno interessi simili ai vostri. I tweet saranno mostrati in ordine cronologico inverso rispetto alla data di pubblicazione. Tuttavia Jack Dorsey, CEO di Twitter, ha ceduto almeno in parte alle lamentele degli utenti. La funzione infatti sarà disattivabile. Chi vorrà potrà tornare a vedere i post in ordine rigorosamente cronologico nella modalità abituale.
"Pensiamo che questo cambiamento renderà la vita più semplice per gli utenti"ha detto il product manager Michelle Haw.
"Abbiamo notato che questo cambiamento ha portato gli utenti ad interagire di più. Diamo priorità alla trasparenza e al controllo dunque se lo vorranno i nostri clienti hanno una scelta. Possono disattivare questa funzione nelle impostazioni, possono sperimentare e riattivarla, è opzionale"https://twitter.com/twitter/status/697420917253668868
Le proteste degli utentiNonostante le buone intenzioni del management di Twitter, gli utenti hanno duramente contestato questa novità. Sotto l'hashtag #RIPTwitter si sono raccolti migliaia di tweet fra l'ironico e il feroce tesi a contestare le mosse della società. Tanto che paradossalmente proprio l'hashtag #RIPTwitter è finito fra quelli di tendenza. Twitter tuttavia spera che mostrando i tweet più interessanti in cima alla timeline, gli utenti siano anche più interessati a scrivere tweet di qualità, aggirando così il problema che vede il social straripare di contenuti spesso totalmente inutili. Facebook ha già percorso questa strada ottenendo bioni risultati.
Twitter e il mercatoLa nuova Timeline arriva in concomitanza con la presentazione della relazione trimestrale sull'andamento di cassa. La situazione al momento è decisamente sfavorevole a Twitter. Le azioni sono recentemente precipitate sotto il valore dei 15 dollari, ed il valore del social è stimato essere sotto quello di Pinterest e Snapchat. Una picchiata verso il basso che Dorsey sta cercando in tutti i modi di frenare. Solo il tempo potrà dire se l'algoritmo che mostra i Tweet più rilevanti in cima alla timeline sarà una mossa efficace per contrastare la caduta, oppure il triste colpa di coda preannunciato dall'hashtag #RIPTwitter
